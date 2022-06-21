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悶熱天氣讓口罩戴不著怎麼辦？超好用口罩香氛小物公開

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
台隆手創館推出多款口罩香氛小物。圖／台隆手創館提供
台隆手創館推出多款口罩香氛小物。圖／台隆手創館提供

台灣夏天的氣候又濕又熱，現在出門都得戴口罩，讓大家覺得很痛苦，這時候就能選用口罩香氛小物，來減緩不適感。台隆手創館就推出多款熱賣的口罩香氛小物，夏天戴口罩，也能擁有清爽的好味道。

最多人買的是香氛貼片，其中很多人最愛卡通動漫IP系列，銷售占比6成，而且不只口罩可以用，還能可以貼在衣服、包包與汽車冷氣出風口，譬如HELLO KITTY 三麗鷗口罩迷你香氛貼，有夾鏈袋設計方面外出攜帶，有著檸檬香氣，戶外維持8小時以上，迪士尼三眼怪/米奇 口罩香氛貼片也是檸檬薄荷香芬，香味可持續6小時。

如果需要長期在戶外工作，日本的小物Cogit口罩勁涼芳香劑，採用薄荷與芥末萃取成分，貼在口罩內側靠近鼻子，按壓後就會散發香氣，也有針對小朋友推出的草莓、葡萄香氣。

其他如日本製口罩芳香噴霧，有薄荷、葡萄柚兩種香氣，噴灑在口罩外側，可以降低悶氣與氣味，多人愛的多功能口罩香氛扣，採磁鐵吸附式設計不會破壞口罩，可選擇喜愛的精油香氛滴在棉片上，香氛散發可重複使用。

台隆手創館Cogit口罩勁涼芳香劑／原價290元、特價246元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館Cogit口罩勁涼芳香劑／原價290元、特價246元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館日本製口罩芳香噴霧－葡萄柚／199元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館日本製口罩芳香噴霧－葡萄柚／199元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館Cogit口罩勁涼芳香劑草莓／葡萄／290元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館Cogit口罩勁涼芳香劑草莓／葡萄／290元。圖／台隆手創館提供

口罩 日本

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