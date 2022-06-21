80克拉巨鑽碧昂絲HOLD住 天后發新歌戴10億Tiffany登封

西洋流行天候碧昂絲（Beyonce）今天發新單曲《Break My Soul》，她同步在自己IG發出第二波她本月登上英國時尚雜誌《VOGUE》封面的時尚大片，大力為單曲造勢。去年曾配戴Tiffany傳奇黃鑽Tiffany Diamond與JAY-Z一同拍攝品牌形象廣告「ABOUT LOVE」的碧昂絲，這次拍攝封面配戴了品牌最新的奢華巨鑽「帝國鑽石」（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，重逾80克拉、價值近10億元，是Tiffany有史以來最大的鑽石，完全撐起重量級天后的份量。

除了配戴Tiffany的驚世巨鑽，她在這次封面的拍攝中，也完美駕馭了許多一班人無法想像的高級訂製服設計，包括AREA的立體剪裁黑色禮服配鍍金立體羽毛腰帶和頭飾、Harris Reed的絲質馬甲與Harris Reed x Vivienne Lake駝鳥羽毛頭飾等，展現超強時尚氣場。 碧昂絲配戴Tiffany重逾80克拉的帝國鑽石高級珠寶項鍊登上七月英國《VOGUE》時尚雜誌。圖／摘自IG @beyonce 碧昂絲配戴Tiffany重逾80克拉的帝國鑽石高級珠寶項鍊登上七月英國《VOGUE》時尚雜誌。圖／摘自IG @beyonce 碧昂絲配戴Tiffany重逾80克拉的帝國鑽石高級珠寶項鍊登上七月英國《VOGUE》時尚雜誌。圖／摘自IG @beyonce 碧昂絲登上七月英國《VOGUE》時尚雜誌。圖／摘自IG @beyonce 碧昂絲登上七月英國《VOGUE》時尚雜誌。圖／摘自IG @beyonce