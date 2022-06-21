巨蟹座專屬！加價499享龍蝦牛排大餐、再送法國氣泡酒

日前台北喜來登大飯店推出雙子壽星專案，超高CP值、開放預訂一周即快速完銷。接力再推第二波優惠，6月22日至7月22日期間入住「巨蟹座壽星專案」，加價499元除可吃到價值3,300元的肋眼牛排、龍蝦義大利麵、煙燻鮭魚沙拉與甜點慶生外，再加碼送「法國白中白氣泡酒」乙瓶，即日起開放預訂，每日組數有限。

業者觀察，有愈來愈多的消費者選擇在飯店慶生，除可享受飯店設施與服務，還有房內的生日驚喜。台北喜來登看好慶生商機，接連推出壽星獨享優惠，此次專案入住，加價499元、即可享用超人氣蘋果木燻烤肋眼牛排或爐烤豬肋排外，還有整尾龍蝦入饌的蒜味龍蝦義大利麵、煙燻鮭魚綜合沙拉、巧克力布朗尼等與特製蛋糕慶祝，再送價值千元的法國白中白氣泡酒。隔日可享用Buffet的豐盛早餐，體驗各式設施與暢看強檔電影，度過愜意生日。

台北喜來登大飯店「巨蟹座壽星專案」住宿優惠每晚4,299元起，專案價格已含15.5%稅金與服務費。可洽：02-2321-5511，或上網查詢：sheratongrandtaipei.com。

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