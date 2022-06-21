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享譽全球的古典樂節目 線上觀看只到月底

聯合新聞網／ 聯合數位文創
巴倫波因X貝多芬全本鋼琴協奏曲系列僅在LINE TV數位劇場線上觀看。圖／梅迪奇頻道提供
巴倫波因X貝多芬全本鋼琴協奏曲系列僅在LINE TV數位劇場線上觀看。圖／梅迪奇頻道提供

LINE TV數位劇場自去年起引進「梅迪奇藝術頻道」海外古典樂節目，包括全球知名的指揮家、鋼琴家、樂團、音樂節等多位大師等級作品，即便現仍不容易親眼看到國外演出，還是能讓喜愛古典樂的觀眾隨時都能享受殿堂級的音樂視覺饗宴。

現已七十八歲的猶太裔指揮家巴倫波因，廿五歲首次以指揮身分在歐美等地率團演出，堪稱是天才音樂家。獲獎無數的他不僅是頂尖樂團「柏林愛樂」的榮譽指揮，更是錄音史上少數將貝多芬全數重要鋼琴作品都重新灌錄的人，可以說是受到貝多芬影響最深的現代音樂家之一，「巴倫波因X貝多芬全本鋼琴協奏曲系列」正是他率領柏林國立管絃樂團一同演繹貝多芬全本五首鋼琴協奏曲。而被封為「義大利音樂國寶」的著名作曲家莫利克奈，參與的影視配樂高達五百多部，為昆汀．塔倫提諾等知名導演指定合作的作曲家，參與「決鬥-莫利克奈西部電影音樂LIVE秀」、「荒野大鏢客」、「四海兄弟」、「惡棍特工」多部電影配樂，遨遊在狂野熱血的西部世界中。

此外，影響後世甚多的指揮巨擘阿巴多，與芝加哥交響、維也納愛樂、柏林愛樂等樂團，重新詮釋奧地利重要音樂家馬勒作品等精湛演出的都將一併於本月底下架，請把握機會至 LINE TV「藝文表演館-數位劇場」訂閱。

樂團 貝多芬 柏林

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