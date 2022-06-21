享譽全球的古典樂節目 線上觀看只到月底

LINE TV數位劇場自去年起引進「梅迪奇藝術頻道」海外古典樂節目，包括全球知名的指揮家、鋼琴家、樂團、音樂節等多位大師等級作品，即便現仍不容易親眼看到國外演出，還是能讓喜愛古典樂的觀眾隨時都能享受殿堂級的音樂視覺饗宴。

現已七十八歲的猶太裔指揮家巴倫波因，廿五歲首次以指揮身分在歐美等地率團演出，堪稱是天才音樂家。獲獎無數的他不僅是頂尖樂團「柏林愛樂」的榮譽指揮，更是錄音史上少數將貝多芬全數重要鋼琴作品都重新灌錄的人，可以說是受到貝多芬影響最深的現代音樂家之一，「巴倫波因X貝多芬全本鋼琴協奏曲系列」正是他率領柏林國立管絃樂團一同演繹貝多芬全本五首鋼琴協奏曲。而被封為「義大利音樂國寶」的著名作曲家莫利克奈，參與的影視配樂高達五百多部，為昆汀．塔倫提諾等知名導演指定合作的作曲家，參與「決鬥-莫利克奈西部電影音樂LIVE秀」、「荒野大鏢客」、「四海兄弟」、「惡棍特工」多部電影配樂，遨遊在狂野熱血的西部世界中。