最療癒「插畫界奧斯卡」雙聯展華山開幕

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聯合新聞網／ 聯合數位文創
陳巧妤《花火》、楊美恩《船與鯨魚》作品。圖/翡冷翠文創提供
陳巧妤《花火》、楊美恩《船與鯨魚》作品。圖/翡冷翠文創提供

「波隆那插畫X國際無字繪本」聯展主視覺。圖/翡冷翠文創提供
「波隆那插畫X國際無字繪本」聯展主視覺。圖/翡冷翠文創提供

在全球插畫界擁有最高地位、最旺人氣的「波隆那插畫展」6月21日至9月18日在台北華山文創園區登場，主辦單位翡冷翠文創再「加碼」展出10本「國際無字繪本大獎(SILENT BOOK CONTEST)」得獎作品，讓觀眾「一票雙享」，同時欣賞到7位台灣之光在內的24個國家、85位藝術家以及378件優秀作品。

翡冷翠文創表示，「波隆那插畫X國際無字繪本」聯展是台灣有史以來最大規模的插畫藝術展，其中「波隆那插畫獎」作品是第四度來台展出，畫家以五幅一組的插畫分享他們的故事，系出同門的「國際無字繪本大獎」作品則是第一次在台灣亮相，全書沒有文字只有畫面，觀眾更可以盡情、盡興得徜徉在創意、藝術結合的異想世界，紓解疫情的苦悶。

展區『山風中的勇氣』，沉浸互動，讓觀眾彷彿穿越山林的體驗。圖/翡冷翠文創提供。
展區『山風中的勇氣』，沉浸互動，讓觀眾彷彿穿越山林的體驗。圖/翡冷翠文創提供。

展覽在華山文創園區東2A、2B館舉辦，分為「波隆那插畫」、「國際無字繪本」兩部份：「波隆那插畫」依作品主題及特色設置「魅力日常」、「動物狂想曲」、「奇幻星球」、「真愛台灣」四區，展示手稿及穿插互動造景、裝置，增加參觀的趣味性，兼具藝術性、教育性、娛樂性和社交性；「國際無字繪本」則介紹大獎歷史及得獎作品，並選出兩本書以投影及聲光特效營造沉浸式體驗，讓無字繪本「動」起來，給觀眾不同以往的「閱讀」感受。

「國際無字繪本」區還有一項創舉，台灣插畫家陳巧妤、楊美恩在插畫泰斗鄭明進、視覺藝術家鄒駿昇、兒童文學家嚴淑女推薦下，日前入選2022年第九屆國際無字繪本大獎(SILENT BOOK CONTEST)，她們的作品將首度呈現在國人眼前；今年的比賽共有44個國家、地區250件作品參加，最終只有13件入圍，台灣插畫家是第一次金榜題名，而且花開並蒂，相當難得。

珍愛台灣展區。圖/翡冷翠文創提供
珍愛台灣展區。圖/翡冷翠文創提供

翡冷翠文創表示，未來將持續推薦台灣優秀藝術家進軍國際，而這次「波隆那插畫」及「國際無字繪本」聯展讓國人不必出國就能欣賞到世界一流的插畫作品，將是暑假必看的優質展覽！購票詳情請上 udn售票網，其他活動內容請上官方網站查詢。

文創 藝術家 插畫家

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