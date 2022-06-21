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瘦子變身巴斯光年？ 名表上手喊話揪粉上火星
皮克斯動畫電影「巴斯光年」現正熱映中，連帶也讓太空人、探險主題大受討論。饒舌歌手瘦子Eso昨日於ig貼出最新貼文，除了手戴名表一展帥氣，更表示「未來跟著地囚人一起去火星吧！」
瘦子預計今年8月中旬要在台北小巨蛋舉辦演唱會，除了主題以「地囚人」為主軸，近日瘦子的ig也早已釋出酷炫視覺海報，甚至巧妙融入黑洞意念，而演唱會兩萬張票開賣後在10分鐘內火速秒殺，也展現瘦子的超高人氣。
瘦子在貼文中寫下，「傳奇登月表去過月球了，未來跟著地囚人一起去火星吧」，也讓網友紛紛留言「去火星門票已經買好了」、「當爸了還是很帥」、「我也想跟你去火星」，至今已吸破讚70,000次與近200則留言。
而他這次手上配戴的表款原來正是歐米茄的超霸登月表，過往曾伴隨太空人登上太空、成功登上月亮，因此得名「登月表」。瘦子手上配戴的是為2022年新品，使用了OMEGA獨家秘方的「月光金」，並運用在面盤、表殼、表帶，同時搭配黑色陶瓷表圈與黑色次表盤，表款另有綠色面盤與皮表帶款式，價格則自80萬6,000元至119萬5,000元不等。
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