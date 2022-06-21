瘦子變身巴斯光年？ 名表上手喊話揪粉上火星

皮克斯動畫電影「巴斯光年」現正熱映中，連帶也讓太空人、探險主題大受討論。饒舌歌手瘦子Eso昨日於ig貼出最新貼文，除了手戴名表一展帥氣，更表示「未來跟著地囚人一起去火星吧！」

瘦子預計今年8月中旬要在台北小巨蛋舉辦演唱會，除了主題以「地囚人」為主軸，近日瘦子的ig也早已釋出酷炫視覺海報，甚至巧妙融入黑洞意念，而演唱會兩萬張票開賣後在10分鐘內火速秒殺，也展現瘦子的超高人氣。

瘦子在貼文中寫下，「傳奇登月表去過月球了，未來跟著地囚人一起去火星吧」，也讓網友紛紛留言「去火星門票已經買好了」、「當爸了還是很帥」、「我也想跟你去火星」，至今已吸破讚70,000次與近200則留言。