STS超級房車全國賽第二站將開賽 姚元浩、春風賽道練習

STS超級房車全國系列賽6月24日至26日將在台中麗寶國際賽車場舉辦今年度第二站比賽，藝人姚元浩、春風及有飄移魔術師之稱的戴曉祥幾乎每周都下賽道練習，期許這一戰再創佳績。

第一站賽事已透過轉播與各類社群平台轉發，第二站觀賽亮點添增福特FOCUS原廠統規賽以及TOYOTA GR YARIS計時挑戰賽兩個組別。

麗寶國際賽車場賽道，屬於FIA國際汽車聯盟Grade 2規範，和亞洲幾個著名的賽道如日本雙環茂木賽道相同規格，看台區觀賽門票，即日起限量販售，500元就能欣賞超高規格、眾星雲集的精彩賽事。

賽事本周五、六日展開，各車隊車手們把握最後練習時間，所屬《SPEED VERSE RACING 賽車學院》的知名藝人姚元浩、春風及有飄移魔術師之稱的戴曉祥幾乎每周都下賽道練習，期許這一戰再創佳績。

上一站與冠軍擦身而過的車手陳漢承、林沅滸等人第二站一樣是被重點關注的奪冠熱門選手，本次也將重裝上陣，挑戰冠軍獎座。