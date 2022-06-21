助確診患者解隔後復原 朴子醫院中醫推新冠後調理茶

嘉義縣衛福部朴子醫院中醫科最近接獲不少確診民眾視訊，詢問開立清冠一號處方用藥，加上解隔離後來院，尋求康復治療患者日益增加。中醫科醫師李昌諴博士說，還是要依照每名確診者身體狀況診療後，才知道搭配什麼樣的藥方治療，才是最合適的。

李昌諴表示，中醫治療新冠確診，使用清冠一號仍須視不同病人體質。如果發燒已退，疾病症狀通常已過高原期，這個時候使用清冠一號就必須額外小心。會開立額外的輔助藥方，幫助民眾緩解熱症、調理修復身體。

確診後常見的「新冠後遺症狀」包括久咳、胸悶、疲勞、呼吸不順暢、嗅味覺失靈及嗜睡等問題。不少確診者解除隔離1至2周後身體仍感不適，大多有咳嗽、胸悶、頭痛，乏力等症狀。

中醫科醫師藍誼珊提醒新冠確診後的調養要點：1.多補充水分配合中藥藥方茶。2.補充水分多的水果木瓜、楊桃。3.少吃油炸辛辣食物、減少腸胃負擔。4.休息睡眠充足。5.補充簡易藥膳、蓮子、銀耳、山藥、健脾益氣。

朴醫中醫科提供新冠後調理茶配方，供康復的民眾恢復期調養使用，新冠後調理茶，建議備妥藥材後在鍋中加水1,000ＣＣ，熬煮後濾出藥汁當日常茶飲用。民眾也不要以為喝了調理茶就百毒不侵，疫情期間還是要做好個人防護。

新冠後調理茶茶飲食材，可依個人病情及體質組成搭配：紫蘇2錢、杏仁2錢、薄荷1錢、陳皮2錢、桔梗1錢、黃耆3錢、麥門冬2錢、炙甘草1錢取水蓋過藥材（1000ＣＣ），先開大火至煮沸後，轉小火續煮，約15分鐘後即可關小火，再放薄荷（後下）後續煮5分鐘，蓋鍋蓋放涼，溫熱不燙口服用。可當茶飲早、晚服用。