帝圖2022春季拍賣會 滕王閣寫景圖領銜

全台書畫文物類第一拍賣品牌帝圖藝術拍賣會，2022春季拍賣會將於6月26日於台北國泰金融會議廳舉辦，並自6月25日起於現場預先展出。本季共推出「古董珍玩」、「現代與當代藝術」、「近現代及古代書畫」及「珍稀名酒及烈酒」四大專場，拍品多達730件，焦點拍品陸續曝光，其中「近現代及古代書畫」專場，齊白石《滕王閣寫景圖》傳世佳作重量領銜，為目前台灣僅見，可望再創紀錄。

齊白石畫作拍賣屢創新高，其中又以山水題材最受到市場歡迎。2021年時，白石老人丙子1936年為教育首長朱家驊所繪巨帙《英雄君壽圖》曾於帝圖藝術拍賣會締造破億的成交紀錄。此次白石老人《滕王閣寫景圖》是極少能於民間可流通的山水作品，也是目前台灣唯一，上款人「泊廬先生」即早期弟子楊溥。齊白石的1925年巨作《山水十二條屏》2017年於北京保利晚拍締造史上最貴近現代書畫記錄；本件齊白石滕王閣寫景圖軸亦是集山水十二屏的經典創作，以落款推估應為30年代所繪，極為難得。

帝圖藝術長期耕耘、積極推動台灣書畫藝術收藏之風氣。此次春拍「近現代及古代書畫」專場，再次呈現「百年一遇、敵國之富」大風堂張大千秘藏。其中，石濤《黃山圖》卷，寫黃山煙雲中眾巒群起之一段，跋文可見大千對石濤之景仰，作品曾見載於國立歷史博物館出版品。唐寅《女几山仙杏圖》擁有多項出版；唐伯虎畫女几山（花果山）圖，為博物館級之作，為現今寶藏於民間的唐伯虎畫女几山圖真跡，構圖與故宮、上海博物館所藏之女几山相仿之外，張大千並自題籤條。

而「百歲千秋、翰墨知交情-李秋君七弟李祖萊寶藏書畫文房供石專題」，徵得李祖萊珍藏之張大千精品書畫及文房雅物，包括畫仙版兩件及一件設色荷花，與文房供石、大風堂梅瓶等，主要拍品為張大千《大千賞梅圖》，預估價250萬元起。李祖萊夫妻曾為張大千香港大總管、協助各項書畫展覽交流等事務，並於70年代後遷台擔任張大千經紀人。

溥心畬、黃君璧、張大千「渡海三家專區」中，張大千《潑彩廬山夢影》，預估價1,200萬元起，書畫專場則囊括「握香簃主人珍藏書畫及創作專題」、「曠代草聖于右任書法專題」等拍品，精采紛呈。更多精彩拍品可上官方網站查詢。