快訊

勇士第四冠代價史上最高 下季4億美元恐無力負擔

圖解新聞／日圓貶值看不到盡頭 金融危機是否重演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帝圖2022春季拍賣會 滕王閣寫景圖領銜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
石濤《黃山圖》卷是「百年一遇 敵國之富-再續大風堂秘藏」專題重要拍品之一。圖／帝圖藝術拍賣會提供
石濤《黃山圖》卷是「百年一遇 敵國之富-再續大風堂秘藏」專題重要拍品之一。圖／帝圖藝術拍賣會提供

全台書畫文物類第一拍賣品牌帝圖藝術拍賣會，2022春季拍賣會將於6月26日於台北國泰金融會議廳舉辦，並自6月25日起於現場預先展出。本季共推出「古董珍玩」、「現代與當代藝術」、「近現代及古代書畫」及「珍稀名酒及烈酒」四大專場，拍品多達730件，焦點拍品陸續曝光，其中「近現代及古代書畫」專場，齊白石《滕王閣寫景圖》傳世佳作重量領銜，為目前台灣僅見，可望再創紀錄。

齊白石畫作拍賣屢創新高，其中又以山水題材最受到市場歡迎。2021年時，白石老人丙子1936年為教育首長朱家驊所繪巨帙《英雄君壽圖》曾於帝圖藝術拍賣會締造破億的成交紀錄。此次白石老人《滕王閣寫景圖》是極少能於民間可流通的山水作品，也是目前台灣唯一，上款人「泊廬先生」即早期弟子楊溥。齊白石的1925年巨作《山水十二條屏》2017年於北京保利晚拍締造史上最貴近現代書畫記錄；本件齊白石滕王閣寫景圖軸亦是集山水十二屏的經典創作，以落款推估應為30年代所繪，極為難得。

帝圖藝術長期耕耘、積極推動台灣書畫藝術收藏之風氣。此次春拍「近現代及古代書畫」專場，再次呈現「百年一遇、敵國之富」大風堂張大千秘藏。其中，石濤《黃山圖》卷，寫黃山煙雲中眾巒群起之一段，跋文可見大千對石濤之景仰，作品曾見載於國立歷史博物館出版品。唐寅《女几山仙杏圖》擁有多項出版；唐伯虎畫女几山（花果山）圖，為博物館級之作，為現今寶藏於民間的唐伯虎畫女几山圖真跡，構圖與故宮、上海博物館所藏之女几山相仿之外，張大千並自題籤條。

而「百歲千秋、翰墨知交情-李秋君七弟李祖萊寶藏書畫文房供石專題」，徵得李祖萊珍藏之張大千精品書畫及文房雅物，包括畫仙版兩件及一件設色荷花，與文房供石、大風堂梅瓶等，主要拍品為張大千《大千賞梅圖》，預估價250萬元起。李祖萊夫妻曾為張大千香港大總管、協助各項書畫展覽交流等事務，並於70年代後遷台擔任張大千經紀人。

溥心畬、黃君璧、張大千「渡海三家專區」中，張大千《潑彩廬山夢影》，預估價1,200萬元起，書畫專場則囊括「握香簃主人珍藏書畫及創作專題」、「曠代草聖于右任書法專題」等拍品，精采紛呈。更多精彩拍品可上官方網站查詢。

張大千 拍賣會 博物館

延伸閱讀

帝圖拍賣4大專場6月26日登場 朱德群領銜現當代藝術

天價！百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒 1011.5萬成交

保利香港歡慶10週年 巴斯奇亞領銜7月六大版塊拍賣

從蘇富比春拍 可看出系統收藏已難上加難

相關新聞

帝圖2022春季拍賣會 滕王閣寫景圖 領銜

全台書畫文物類第一拍賣品牌帝圖藝術拍賣會，2022春季拍賣會將於6月26日於台北國泰金融會議廳舉辦，並自6月25日起於現...

激烈競爭中求生！電商女裝品牌跨界聯名、跟風推出NFT

沒有變化就等著被淘汰，這是當前經營電商服飾品牌的課題，因此想要在競爭激烈的紅海中，獲得關注，就必須有對應的話題。如同，A...

G-Shock招牌表款祭出夏季新色 「青藍」、幾何迷彩都上手

G-Shock在今年4月上市鈦金屬款MRG-B5000腕表，即便要價近12萬，依舊叫好又叫座。因此，品牌趁勝追擊，以日本...

抹茶控衝一波！日本百年辻利茶舗茶箱禮盒 早鳥享94折

日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，今年中秋攜手台灣鹿港「正利木器」，以傳統木花窗工藝打造新時代獨一無二的茶箱禮盒「秋心辻光」...

110年度學美．美學 — 校園美感設計實踐計畫

「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」是由教育部指導、台灣設計研究院主辦，為台灣史上設計與教育體系的首度合作，獲得國際設計大獎肯定。

SOGO和風節蒐羅夢幻甜點！美到捨不得吃的「花束蛋糕」

SOGO招牌的夏季和風節將自6月21日至7月3日在忠孝館12樓推出，帶來58家品牌、8家初登場及12家實演等日本當地美食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。