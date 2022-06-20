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文化部長李永得訪法參議院 期待台灣藝術前進巴黎奧運

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
法國參議院友台小組主席李察（Alain_Richard）與駐法代表吳志中（左1）、文化部長李永得（右2）及李永得夫人、立法委員邱議瑩（右1）合影於媒體採訪廳。圖／文化部提供
法國參議院友台小組主席李察（Alain_Richard）與駐法代表吳志中（左1）、文化部長李永得（右2）及李永得夫人、立法委員邱議瑩（右1）合影於媒體採訪廳。圖／文化部提供

文化部長李永得今（20）日在駐法國代表吳志中的安排下，率團參訪法國參議院，參議院友台小組主席李察（Alain Richard）熱情接待，雙方就台法間文化交流、高等教育、學術研究、疫情及國際形勢等議題交流。李永得向李察表示，期待2024年巴黎奧運，能有機會將台灣的藝術創作帶至法國，並與法國有共製共創的可能。

李永得指出，法國在國際上以崇尚自由的民族性著稱，而台灣則是華人世界中，學術最自由、創作最自由的國家。正因兩國皆擁有極度自由的思想及環境，相信「台法雙方一定能建立百分之百的信任關係」，在教育、文化等面向擴大合作，分享彼此的價值。

李察也對於台灣國際形勢表達關心，他提到，在面對全球化轉型的此刻，各國開始意識到，在經濟上過度倚賴安全與穩定性都不值得信賴的國家，將存在極高風險。李永得回應，新冠疫情及俄羅斯侵略烏克蘭的事件後，改變了國際政治的驅動力，世界各國紛紛以「社會價值」作為優先的考量，也因此特別關注台灣處境。在面對中國霸權的威脅，台灣除了提升更高的警覺及準備；面對中國的資訊戰，台灣也已發展一套防衛機制。期盼國際上所有自由民主國家共同團結支持。

法國 李永得 巴黎奧運

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