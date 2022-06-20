激烈競爭中求生！電商女裝品牌跨界聯名、跟風推出NFT

沒有變化就等著被淘汰，這是當前經營電商服飾品牌的課題，因此想要在競爭激烈的紅海中，獲得關注，就必須有對應的話題。如同，AIR SPACE LADY就與飾品品牌vacanza攜手推出「LESS ,BUT BETTER」系列聯名服飾。而Lalala菲菲家則是瞄準「元宇宙」浪潮，跟風推出了NFT成為電商女裝品牌的先河。

AIR SPACE LADY為流行女裝AIR SPACE旗下的支線品牌，強調簡約美學，此次與vacanza合作的聯名服飾，以俐落剪裁及低飽和度的清新色調為主，提供包括短版背心、西裝外套和長洋裝等經典單品。只要搭配精緻小巧的飾品點綴，能讓看似平凡的穿搭，增添層次及巧思；無需誇張的裝飾，也能讓人眼睛為之一亮，詮釋了「LESS ,BUT BETTER」的生活態度。同時，品牌還推出了聯名飾品，皆為黃銅材質，溫暖色澤搭上霧面質感，為服裝風格注入些許輕奢感。

Lalala菲菲家品牌創辦人（左）、NFT專案經理（右），共同宣布Alien Cat外星貓NFT發售。圖／Lalala菲菲家提供

而2018年開始成立品牌的Lalala菲菲家，則以「Alien Cat外星貓」為主題，在Polygon鍊上分成三波共發行880張NFT。品牌創辦人認為，NFT不該只是單純的數位藝術作品，更應強化「玩賺模式Play-to-Earn」和「元宇宙」的相關應用，因此加入了可在線上線下、虛實結合多重運用的商業模式。甚至持有者等同小股東可參與品牌發展，且年營業額10%的淨利，分潤給購買Alien Cat NFT的消費者，也是業界首創。

AIR SPACE LADY與vacanza聯名系列直紋短版背心590元、高腰直紋短褲690元。圖／AIR SPACE提供