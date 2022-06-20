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疫後旅遊復甦力道強 飯店業布局攬才

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
飯店業者也積極布局疫後旅遊潮，如晶華國際酒店集團進軍國際插旗日本大阪心齋橋。（網路截圖）
飯店業者也積極布局疫後旅遊潮，如晶華國際酒店集團進軍國際插旗日本大阪心齋橋。（網路截圖）

隨著本土邊境檢疫鬆綁，加上國際邊境逐漸開放！線上旅遊平台Klook公布最新報告指出，全球出境旅遊商品預訂量快速增加，較年初成長4倍。觀光業者也積極布局疫後旅遊潮，如晶華國際酒店集團進軍國際插旗日本大阪心齋橋，預計今年底開幕營運；台北文華東方酒店也擴大招募人才。

海外旅遊復甦

Klook最新的亞太地區旅遊趨勢洞察指出，全球出境旅遊商品預訂量快速增加，5月數量就較年初增加4倍以上，顯示海外旅遊復甦力道增強許多。Klook台灣總經理林耀民對此表示，近2年疫情使大家反思自身需求及喜好，旅行對現今許多人而言，並非僅是精神上的放鬆和休息，更是在生活中找尋更多玩樂的體驗和靈感。

除了想要出去旅遊的人數增加之外，旅客的習慣也發生改變。雄獅旅遊日前推出填寫「出境旅遊意願調查表」，吸引近3千位民眾參與，發現旅客旅遊習慣改變的三大趨勢，包含歐洲詢問度增加、10日以上的長天數旅遊及客製化包團需求提升。

飯店業者積極布局

海外旅遊逐漸復甦，觀光業者也積極布局疫後旅遊，如晶華國際酒店集團發布新聞稿表示，旗下捷絲旅Just Sleep品牌進軍國際，與日本房地產投資開發公司簽屬合作協議，晶華將管理位於日本大阪心齋橋的飯店物業，該酒店將成為捷絲旅品牌旗下第10個據點，也是首次插旗海外。

晶華酒店說，飯店預計2022年12月開幕，共有100間客房，客房大小約為12到16平方公尺，平均房價暫定為每晚1萬元日幣，指出客源除了日本內需商務與觀光旅遊之外，包括台灣、香港等亞洲地區觀光客，也是重點目標之一。

台北文華東方酒店則表示，因應後疫情時代各類旅遊需求復甦，持續積極儲備人才，這次招募開出超過50項職缺，包含客務部、房務部、餐飲部、廚藝部、工程部、業務部等，為下半年旅遊業回溫預先做好準備。

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