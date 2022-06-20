G-Shock招牌表款祭出夏季新色 「青藍」、幾何迷彩都上手

G-Shock運用全新電鍍方式，推出搭配了「幾何迷彩」、「青藍」配色的B5000腕表。記者曾智緯／攝影

G-Shock在今年4月上市鈦金屬款MRG-B5000腕表，即便要價近12萬，依舊叫好又叫座。因此，品牌趁勝追擊，以日本傳統文化中，用藍色顏料調製而成的「青藍」色，裝飾在全新的B5000表款上，展現靜謐的力量。不僅如此，去年首款虛擬戰士系列腕表，也換上新裝，利用「幾何迷彩」凸顯未來感。

不諱言，G-Shock表款中藍色設計是僅次於紅色，最受到消費者歡迎的配色。因此利用了帶有讓人心靈平靜的「青藍」色，當作全新MRG-B5000BA-1表款的主軸。整只腕表以深灰色IP電鍍，搭配了鍊帶針腳、部分表盤都鍍上了特有的青藍色。值得一提的是，G-Shock充分發揮了鍍色技巧，例如在表鏡上為「蒸鍍」、而按把跟針腳仍為IP離子電鍍，細看質感還是截然不同。

全新GMW-B5000TVB-1表款，擺脫過去只能著單一色彩的限制，在表身、表鍊上創造出「幾何迷彩」效果。記者曾智緯／攝影

另外，G-Shock再度以「虛擬實境」為設計靈感，打造GMW-B5000TVB-1表款，這同時也是第一款品牌採取「遮蔽」鍍色工藝的腕表。擺脫過去只能著單一色彩的限制，在表身、表鍊上創造出「幾何迷彩」效果。同時呼應虛擬戰士概念，在腕表各處以雷雕方式鐫刻了關於表款的資料，並在按把部分點綴了亮橘色，散發強烈機械裝甲風格。