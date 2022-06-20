抹茶控衝一波！日本百年辻利茶舗茶箱禮盒 早鳥享94折

日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，今年中秋攜手台灣鹿港「正利木器」，以傳統木花窗工藝打造新時代獨一無二的茶箱禮盒「秋心辻光」，限量2500盒，每盒售價1580元。6月23日至8月19日預購期間，樂天市場與蝦皮商城94折優惠開賣，預購7月22日起出貨；8月31日前下訂，中秋節前夕可到貨，最晚出貨日為9月6日。

「辻利茶舗」是西元1860年辻利右衛門先生所創辦的品牌，秉持創新精神，為日本茶產業帶來眾多革新。其中改良「茶箱」，完善保存茶葉，宇治茶從此揚名於日本全國各地，讓遠方的人，也能品嚐茶湯的甘甜原味，是辻利茶舗百年傳承的最佳代表物。

此次攜手彰化鹿港「正利木器」，以傳統「組子」木花窗工藝，打造獨一無二的新時代茶箱禮盒。木料經過多道工序，不依靠科技的真功夫，製成一片片不規則木條，再透過師傅經年累月的匠人技術，不使用一釘一鉚，僅以卡榫拼接，呈現日式「七寶」紋飾，鑲嵌於盒蓋，象徵圓滿緣分。

盒身則以松木製成，保留木材原色，帶有淡淡松香味，自然體現的溫潤手感，舒心泰然賞心悅目。而外包裝封條設計則由知名IF與紅點設計獎得主玩美文創團隊再度操刀，將傳統工藝結合日本特有的浮世繪，刻畫浮世繪中的華麗感受，月兔於滿月底下刷茶飲茶的歡樂榮景，中秋送禮再適合不過。

禮盒內日本進口茶葉選用最受歡迎的國民茶品「小倉煎茶」，茶湯顏色黃綠清爽，九州獨特「火香」工序，為茶湯增添獨特醇厚香氣，熱泡濃厚微澀，冷泡新鮮甘甜。茶食則為全新開發的「辻利抹茶夾心薄燒」，香濃奶油與乳酪製成酥脆口感的法式薄餅，夾以濃郁抹茶白巧片，使用珍貴的石臼研磨抹茶粉「丸倉」製成，再以些許法國白蘭地提味，增添獨特感受，甜而不膩，令人愛不釋口。

呼應粉絲需求，「辻利抹茶夾心薄燒」也單獨推出精美紙盒款販售，20片入售價599元，6月20日至9月11日中秋節期間，凡單筆消費購入兩盒可享現折100元優惠，限量2500盒，售完為止。