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SOGO和風節蒐羅夢幻甜點！美到捨不得吃的「花束蛋糕」
SOGO招牌的夏季和風節將自6月21日至7月3日在忠孝館12樓推出，帶來58家品牌、8家初登場及12家實演等日本當地美食、甜點及工藝品。來自東京的la vie bonbon特別帶來美味與顏值兼具的「花束鬱金香」與「原味哈密瓜蛋糕」，美麗的外觀充分繼承日式甜點的精緻感，另有來自京都的「茶茶屋」的洛水、宇治抹茶霜淇淋，一解夏日暑氣。
職人實演美食包括來自大阪的綠橋章魚燒、山形來的醬油拉麵等，帶來熱騰騰出爐的美食；橫濱「崎陽軒」帶來經典炸雞便當，便當內含經典燒賣；北海道的「雞先生」推出甜醬油讚岐雞塊；京都「串仟」的串物綜合跟炸雞翅等大人味串燒，讓下班後的上班族用日本美食放鬆療癒一下。
日本人氣伴手禮一樣不缺席，「福砂屋」推出原味、巧克力蛋糕0.6號；湯布院菓子工房「GOEMON」，帶來半熟起司蛋糕、甘王草莓布丁起司蛋糕；石屋製菓「白色戀人」、柳月「紅豆奶油夾心餅乾」，彷彿重回北海道的旅遊時光。還有去福岡必買的山口油屋福太郎「明太子仙貝」、百年歷史的ひよ子本舗吉野堂「小雞燒饅頭」、如水庵「筑紫麻糬」。以及以年輪蛋糕為招牌的柳月，帶來夏季限定「三方六年輪蛋糕抹茶」；大人小孩都喜歡的CALBEE經典薯條三兄弟、煙燻洋芋片等多款點心、零食都買得到。
看好在家料理最方便的冷凍包商機需求，這次日本展首度推出日本冷凍食品，在家即可微波加熱，輕鬆享受美食。6月21日、6月22日在日本展當日累計消費滿1,000元，即可憑SOGO APP內快樂購卡和同卡號消費發票兌換「和風百匯二入碗」一組，限量1,500組，送完為止。活動期間持快樂購卡當日累積消費滿2,000元，可過卡參加「活力夏祭滿額抽」活動一次，獎項有和苑三井花園飯店萬元住宿券(共4名)、沖繩官方紀念小物等好禮。
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