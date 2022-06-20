SOGO和風節蒐羅夢幻甜點！美到捨不得吃的「花束蛋糕」

SOGO招牌的夏季和風節將自6月21日至7月3日在忠孝館12樓推出，帶來58家品牌、8家初登場及12家實演等日本當地美食、甜點及工藝品。來自東京的la vie bonbon特別帶來美味與顏值兼具的「花束鬱金香」與「原味哈密瓜蛋糕」，美麗的外觀充分繼承日式甜點的精緻感，另有來自京都的「茶茶屋」的洛水、宇治抹茶霜淇淋，一解夏日暑氣。

職人實演美食包括來自大阪的綠橋章魚燒、山形來的醬油拉麵等，帶來熱騰騰出爐的美食；橫濱「崎陽軒」帶來經典炸雞便當，便當內含經典燒賣；北海道的「雞先生」推出甜醬油讚岐雞塊；京都「串仟」的串物綜合跟炸雞翅等大人味串燒，讓下班後的上班族用日本美食放鬆療癒一下。

日本人氣伴手禮一樣不缺席，「福砂屋」推出原味、巧克力蛋糕0.6號；湯布院菓子工房「GOEMON」，帶來半熟起司蛋糕、甘王草莓布丁起司蛋糕；石屋製菓「白色戀人」、柳月「紅豆奶油夾心餅乾」，彷彿重回北海道的旅遊時光。還有去福岡必買的山口油屋福太郎「明太子仙貝」、百年歷史的ひよ子本舗吉野堂「小雞燒饅頭」、如水庵「筑紫麻糬」。以及以年輪蛋糕為招牌的柳月，帶來夏季限定「三方六年輪蛋糕抹茶」；大人小孩都喜歡的CALBEE經典薯條三兄弟、煙燻洋芋片等多款點心、零食都買得到。