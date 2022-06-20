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宋江米蘭看PRADA秀 巧遇「侏羅紀」元老傑夫高布倫

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
「侏羅紀」系列電影演員傑夫高布倫（左）、韓國男星宋江。圖／PRADA提供
「侏羅紀」系列電影演員傑夫高布倫（左）、韓國男星宋江。圖／PRADA提供

2023春夏米蘭男裝周台灣時間昨晚輪到重頭戲PRADA推出最新的大秀，本季以簡約、直覺式的剪裁與材質呈現穿搭的自由和快樂，包括「侏羅紀」系列電影演員傑夫高布倫（Jeff Goldblum）、「波希米亞狂想曲」男主角雷米馬利克（Rami Malek）、傑克葛倫霍和韓國男星宋江等人都受邀與會，一起欣賞Miuccia Prada和Raf Simons的合作作品。

PRADA 2023春夏男裝系列主打直接、可輕鬆識別的材質，從一開始的西裝到後面出現的皮革、單寧、針織衣等等，透過簡潔俐落的剪裁與穿搭，呈現不拖泥帶水的精緻風格。更將不常見的面料、色系等服裝組合在一起，以近乎「反邏輯」的配法傳遞靈感是可塑的、有彈性的概念，皮革短褲和格紋圖案喚起童年、馴化或複雜的記憶，有些格紋襯衫還搭配了可愛的波浪蕾絲細節裝飾，其中還可以找到標誌性的三角形圖樣，為男裝注入更柔美、天真的氛圍。

可以看得出這季服飾整體輪廓和比例被精減，像是去掉襯衫和外套的領子、把褲子收窄等等，沒有太過瑣碎的堆疊，喚起青春、能量和活力，讓人可以從中感受到清新和輕盈，以及身體的最大自由度。

「這個系列將簡約作為一種理念、一種選擇，對時尚的，甚至對潮流的概念感興趣，這就是唯一，關於人們真正可以穿的衣服。現在對我們來說，這就是時尚。」Miuccia Prada表示，她將外套、牛仔褲、西裝這種基本款歸為一種概念性的選擇：「它們看起來很簡單，但卻是經過精心挑選的結果。」恰到好處呈現穿者風格和本能。Raf Simons則說：「我們會被常態的服裝所吸引，比如經典款、典型款和百搭款。但是同一件衣服在不同的材質中會完全改變了他們的語言，它們以不同的方式發揮作用，然後再與其他服裝搭配，會使它們再變換一次。每一件衣服都是簡單、直接、純粹的，但它們的組合和內容都有其複雜性。」

PRADA 2023春夏男裝系列主打直接、可輕鬆識別的材質。圖／PRADA提供
PRADA 2023春夏男裝系列主打直接、可輕鬆識別的材質。圖／PRADA提供
PRADA 2023春夏男裝秀的秀場延伸了本季服裝設計的格紋元素。圖／PRADA提供
PRADA 2023春夏男裝秀的秀場延伸了本季服裝設計的格紋元素。圖／PRADA提供
透過簡潔俐落的剪裁與穿搭，呈現不拖泥帶水的精緻風格。圖／PRADA提供
透過簡潔俐落的剪裁與穿搭，呈現不拖泥帶水的精緻風格。圖／PRADA提供
將不常見的面料、色系等服裝組合在一起，以近乎「反邏輯」的配法傳遞靈感是可塑的、有彈性的概念。圖／PRADA提供
將不常見的面料、色系等服裝組合在一起，以近乎「反邏輯」的配法傳遞靈感是可塑的、有彈性的概念。圖／PRADA提供
傑克葛倫霍（左）、「波希米亞狂想曲」男主角雷米馬利克。圖／PRADA提供
傑克葛倫霍（左）、「波希米亞狂想曲」男主角雷米馬利克。圖／PRADA提供
PRADA 2023春夏男裝秀的秀場延伸了本季服裝設計的格紋元素。圖／PRADA提供
PRADA 2023春夏男裝秀的秀場延伸了本季服裝設計的格紋元素。圖／PRADA提供
有些格紋襯衫還搭配了可愛的波浪蕾絲細節裝飾，其中還可以找到標誌性的三角形圖樣。圖／PRADA提供
有些格紋襯衫還搭配了可愛的波浪蕾絲細節裝飾，其中還可以找到標誌性的三角形圖樣。圖／PRADA提供

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