宋江米蘭看PRADA秀 巧遇「侏羅紀」元老傑夫高布倫

2023春夏米蘭男裝周台灣時間昨晚輪到重頭戲PRADA推出最新的大秀，本季以簡約、直覺式的剪裁與材質呈現穿搭的自由和快樂，包括「侏羅紀」系列電影演員傑夫高布倫（Jeff Goldblum）、「波希米亞狂想曲」男主角雷米馬利克（Rami Malek）、傑克葛倫霍和韓國男星宋江等人都受邀與會，一起欣賞Miuccia Prada和Raf Simons的合作作品。

PRADA 2023春夏男裝系列主打直接、可輕鬆識別的材質，從一開始的西裝到後面出現的皮革、單寧、針織衣等等，透過簡潔俐落的剪裁與穿搭，呈現不拖泥帶水的精緻風格。更將不常見的面料、色系等服裝組合在一起，以近乎「反邏輯」的配法傳遞靈感是可塑的、有彈性的概念，皮革短褲和格紋圖案喚起童年、馴化或複雜的記憶，有些格紋襯衫還搭配了可愛的波浪蕾絲細節裝飾，其中還可以找到標誌性的三角形圖樣，為男裝注入更柔美、天真的氛圍。

可以看得出這季服飾整體輪廓和比例被精減，像是去掉襯衫和外套的領子、把褲子收窄等等，沒有太過瑣碎的堆疊，喚起青春、能量和活力，讓人可以從中感受到清新和輕盈，以及身體的最大自由度。