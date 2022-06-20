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日本也有捷絲旅！品牌海外首間據點插旗大阪 12月開幕

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導

晶華國際酒店集團旗下捷絲旅Just Sleep品牌，即將進駐日本！晶華國際酒店集團今日宣布，已與日本知名房地產投資開發公司MINATO CREATE CO. LTD.簽屬合作協議，晶華接受委託並將以「捷絲旅」為品牌經營管理其位於日本大阪心齋橋的飯店物業，該酒店將成為捷絲旅品牌旗下的第10個據點，也是首次插旗海外的代表作，名為「捷絲旅大阪心齋橋館」，預計今年12月開幕迎賓。

捷絲旅大阪心齋橋館同樣主打交通便利、服務細膩、獨具設計風格三大特點。距離心齋橋地鐵站步行僅約5分鐘，從關西國際機場搭乘地鐵不到一小時可達，從大阪機場搭計程車只需25分鐘車程。

心齋橋是大阪市中心最大的商業購物區，大型百貨精品店、日本潮流服飾店及藥妝店林立、還有多間熱門餐廳和各式道地日本街頭小吃，是台灣觀光客訪日重要的旅遊據點。

捷絲旅大阪心齋橋館擁有100間客房，平均約12到16平方公尺，房價暫定每晚10,000元日幣，設計融入當地街區元素，並規劃有一間50個座位的早餐及房客休憩空間。自由行旅客除了步行漫遊心齋橋商圈外，也可搭乘地鐵前往黑門市場、梅田商業區和大阪城，或是連結京都、神戶、奈良一日遊。

晶華國際酒店集團營運長顧嘉慧表示，捷絲旅大阪心齋橋館是捷絲旅Just Sleep品牌進軍海外的第一個據點，客源設定除了日本內需市場外，台灣、香港、新加坡及亞洲地區觀光客也是重點目標之一。

晶華國際酒店集團旗下品牌捷絲旅Just Sleep，首間海外據點位於日本大阪最熱鬧的心齋橋商業區。圖／捷絲旅提供
晶華國際酒店集團旗下品牌捷絲旅Just Sleep，首間海外據點位於日本大阪最熱鬧的心齋橋商業區。圖／捷絲旅提供
捷絲旅大阪心齋橋館預計於年底開幕迎賓。圖／捷絲旅提供
捷絲旅大阪心齋橋館預計於年底開幕迎賓。圖／捷絲旅提供

大阪 日本 酒店

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