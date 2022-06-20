夏至拼消暑 全家App咖啡5.4折起 萊爾富哈根達斯新品89元
一轉眼明天就是夏至，熱辣辣的陽光宣告夏季正式來臨，超商也紛紛推出冰飲限定優惠，替民眾消暑又省荷包！
全家便利商店將於6月21日當天推出夏至「消暑99」一日限定快閃優惠，凡全家會員於6/21 10:00使用App隨買跨店取，就可享有Let's Café指定商品、私品茶及霜淇淋等最低5.4折優惠，包含Let's Café大杯經典美式65杯、大杯經典拿鐵55杯、大杯特濃美式55杯、大杯特濃拿鐵48杯組合，上述皆特價1,699元；私品茶55元品項32杯特價999元、霜淇淋全品項32支也是999元，每位會員每商品限購1組，當天只需於全家App隨買跨店取購買，即可至全台店鋪取貨，也可轉贈分享給親友，兌換期限可至明年年底，不怕買太多喝不完。
萊爾富則是精選吐司、涼麵以及冰品等消暑輕食助食慾，即日起至6月28日推出究柔吐司家庭號吐司搭配林鳳營鮮奶936ml合購優惠價只要109元；另購買任一款究柔吐司（家庭號除外），則可以10元超低價，加購原價30元的指定款樂法私藏茶飲，最低約6.4折起；同一期間消暑涼麵則享49元起優惠；此外，消暑少不了的冰品，同步也祭出小美指定系列冰品任選第2件5折優惠、原價115元的哈根達斯冰淇淋指定款新品，包括哈根達斯西瓜草莓冰淇淋迷你杯、哈根達斯櫻桃黑莓冰淇淋、哈根達斯西瓜草莓脆皮雪糕等，也推出89元優惠價，冰品控別錯過。
萊爾富究柔吐司第2波新品推出6款新口味，主打民眾偏愛的小份量包裝及夾心，鹹甜口味都有，鮪魚夾心吐司、雞蛋沙拉夾心吐司、草莓夾心吐司以及究柔花生夾心吐司口味，並開發出超商首創的6小片入裝，不僅每口嚐到的果醬餡更濃郁，口感更佳，且手握式的長條狀亦更好入口，也不易掉屑。另外還有與光泉鮮乳再度聯名，新開發出的究柔奶酥鮮奶厚片與究柔乳酪鮮奶厚片，無論直接吃或是加熱品嚐都美味。
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