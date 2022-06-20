快訊

基隆市民確診率超過兩成、連3天都是663例 巧合引發聯想

花蓮地震狂搖天花板掉 鯉魚潭監視器錄下猛晃7秒景象

羽球／28歲生日快樂！戴資穎感性寫期許：每一步越艱辛越珍惜

貝克漢曬親子照慶祝父親節 女兒哈潑學化妝超可愛！

聯合報／ 記者吳曉涵/台北即時報導
維多利亞貝克漢在IG上傳了一系列家庭成員照片，祝福老公大衛貝克漢和她的爸爸安東尼亞當斯節日快樂。圖／摘自IG
維多利亞貝克漢在IG上傳了一系列家庭成員照片，祝福老公大衛貝克漢和她的爸爸安東尼亞當斯節日快樂。圖／摘自IG

許多歐美國家會在6月的第3個星期日慶祝父親節，昨日維多利亞貝克漢就在IG上傳了一系列家庭成員照片，祝福老公大衛貝克漢和她的爸爸安東尼亞當斯節日快樂，還同步放送10歲小女兒哈潑貝克漢用化妝品的影片，亭亭玉立又甜美可愛的模樣超討喜！

大衛貝克漢最近人在新加坡參與活動，所以沒辦法和家人一起慶祝父親節。不過老婆和兒子們都還是準時送上甜蜜祝福，他住的飯店甚至也準了氣球和他與子女們合照的卡片等禮物，非常貼心周到。在許多照片中還是可以看到，大衛貝克漢雖然已經47歲，但和兒子們站在一起依然還是最帥氣的那一個。

而維多利亞本人也忙著和爸爸媽媽一起過節，她帶著小女兒哈潑貝克漢和父母團聚，在IG分享老爸開箱她送的禮物影片之外，還放上哈潑偷擦她個人品牌唇蜜的影片。雖然今年才10歲，但是留著一頭金色長髮的哈潑明顯越來越漂亮，又是個常把笑容掛在臉上的孩子，也難怪老爸曾說過對她「完全沒有抵抗力」！照這樣的情勢看來，新世代的帶貨王正在培養中，再過幾年哈潑應該就可以當媽媽服裝品牌的最佳模特兒囉！

哈潑貝克漢才10歲但已經長得很甜美可愛。圖／摘自IG
哈潑貝克漢才10歲但已經長得很甜美可愛。圖／摘自IG
昨日維多利亞貝克漢就在IG上傳了一系列家庭成員照片，祝福老公大衛貝克漢和她的爸爸安東尼亞當斯節日快樂，還同步放送10歲小女兒哈潑貝克漢用化妝品的影片，亭亭玉立又甜美可愛的模樣超討喜。圖／摘自IG
昨日維多利亞貝克漢就在IG上傳了一系列家庭成員照片，祝福老公大衛貝克漢和她的爸爸安東尼亞當斯節日快樂，還同步放送10歲小女兒哈潑貝克漢用化妝品的影片，亭亭玉立又甜美可愛的模樣超討喜。圖／摘自IG
大衛貝克漢發文歡度父親節。圖／摘自IG
大衛貝克漢發文歡度父親節。圖／摘自IG
維多利亞帶著小女兒哈潑貝克漢和父母團聚，在IG分享老爸開箱她送的禮物影片之外，還放上哈潑偷擦她個人品牌唇蜜的影片。圖／摘自IG
維多利亞帶著小女兒哈潑貝克漢和父母團聚，在IG分享老爸開箱她送的禮物影片之外，還放上哈潑偷擦她個人品牌唇蜜的影片。圖／摘自IG
維多利亞貝克漢在IG上傳了一系列家庭成員照片，祝福老公大衛貝克漢和她的爸爸安東尼亞當斯節日快樂。圖／摘自IG
維多利亞貝克漢在IG上傳了一系列家庭成員照片，祝福老公大衛貝克漢和她的爸爸安東尼亞當斯節日快樂。圖／摘自IG

父親節

延伸閱讀

足球／貝克漢牽女兒出席活動 父女倆笑容滿面成全場焦點

MLB／最萌特打 楚奧特開轟棒打2歲「小鱒魚」還甩棒花

貝克漢家傳大媳與2兒子的女友不和 未成妯娌先冷戰？

NBA／體壇「含金量」最高合照？ 「籃球之神」喬丹也在列

相關新聞

疫後旅遊新趨勢 歐洲、長天數及客製化包團需求提升

台灣邊境逐步解封，雄獅公布出境旅遊意願調查，發現旅客旅遊習慣改變的三大趨勢，包含歐洲詢問度增加、10日以上的長天數旅遊及...

台東熱氣球公布「追球日誌」養樂多超人、耶穌帶你升空

台東最大盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」7月2日展開，許多人等待的「追球日誌」今日公開，由全球唯一、台東限定HELLO KI...

擁有許願池的家 享受豐足又飽滿的日常

以《許願池》為一切設計的起點，滿盈圓潤、輕柔的氣息，又不失結構俐落性，讓住宅成為一家人緊密牽絆的堡壘，享受豐足又飽滿的日常。

貝克漢曬親子照慶祝父親節 女兒哈潑學化妝超可愛！

許多歐美國家會在6月的第3個星期日慶祝父親節，昨日維多利亞貝克漢就在IG上傳了一系列家庭成員照片，祝福老公大衛貝克漢和她...

內田雅樂、Zico受邀看秀 FENDI新男裝主打寬鬆隨性風

FENDI日前於米蘭男裝周發表2023春夏男裝系列，創意總監Silvia Venturini Fendi用休閒俐落風格並...

台南晶英暑假住房強檔 入住贈韓國ARIBEBE兒童寢具陪睡

為搶攻暑假住房，今夏台南晶英酒店鎖定親子出遊，引進紅遍母嬰界的韓國育兒聖品「ARIBEBE」品牌，推出兩款三天兩夜住房專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。