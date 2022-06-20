貝克漢曬親子照慶祝父親節 女兒哈潑學化妝超可愛！
許多歐美國家會在6月的第3個星期日慶祝父親節，昨日維多利亞貝克漢就在IG上傳了一系列家庭成員照片，祝福老公大衛貝克漢和她的爸爸安東尼亞當斯節日快樂，還同步放送10歲小女兒哈潑貝克漢用化妝品的影片，亭亭玉立又甜美可愛的模樣超討喜！
大衛貝克漢最近人在新加坡參與活動，所以沒辦法和家人一起慶祝父親節。不過老婆和兒子們都還是準時送上甜蜜祝福，他住的飯店甚至也準了氣球和他與子女們合照的卡片等禮物，非常貼心周到。在許多照片中還是可以看到，大衛貝克漢雖然已經47歲，但和兒子們站在一起依然還是最帥氣的那一個。
而維多利亞本人也忙著和爸爸媽媽一起過節，她帶著小女兒哈潑貝克漢和父母團聚，在IG分享老爸開箱她送的禮物影片之外，還放上哈潑偷擦她個人品牌唇蜜的影片。雖然今年才10歲，但是留著一頭金色長髮的哈潑明顯越來越漂亮，又是個常把笑容掛在臉上的孩子，也難怪老爸曾說過對她「完全沒有抵抗力」！照這樣的情勢看來，新世代的帶貨王正在培養中，再過幾年哈潑應該就可以當媽媽服裝品牌的最佳模特兒囉！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言