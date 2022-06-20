貝克漢曬親子照慶祝父親節 女兒哈潑學化妝超可愛！

許多歐美國家會在6月的第3個星期日慶祝父親節，昨日維多利亞貝克漢就在IG上傳了一系列家庭成員照片，祝福老公大衛貝克漢和她的爸爸安東尼亞當斯節日快樂，還同步放送10歲小女兒哈潑貝克漢用化妝品的影片，亭亭玉立又甜美可愛的模樣超討喜！

大衛貝克漢最近人在新加坡參與活動，所以沒辦法和家人一起慶祝父親節。不過老婆和兒子們都還是準時送上甜蜜祝福，他住的飯店甚至也準了氣球和他與子女們合照的卡片等禮物，非常貼心周到。在許多照片中還是可以看到，大衛貝克漢雖然已經47歲，但和兒子們站在一起依然還是最帥氣的那一個。