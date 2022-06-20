內田雅樂、Zico受邀看秀 FENDI新男裝主打寬鬆隨性風

FENDI日前於米蘭男裝周發表2023春夏男裝系列，創意總監Silvia Venturini Fendi用休閒俐落風格並存的新裝，呈現充滿度假感的放鬆氛圍。包括日本「最帥星三代」內田雅樂（UTA）、韓國歌手Zico都到場看秀。

「我追求的是裝飾與簡約之間得到平衡。當我們重新發現手上多出來空閒時間，是一件無比奢侈的樂事，便能無止境地不受拘束，自由玩轉。」Silvia Venturini Fendi表示。本季可以看到大量寬鬆、低腰比例的設計，敞開領口的襯衫流露不羈瀟灑氣息，波西米亞式的流浪情懷透過牛仔褲、薄針織衣等單品的流蘇細節、串珠菊花鍊展現。仿舊錯視印花帶來復古風，地球氣象圖成為織花大衣上的「熱成象」圖案，別具個性。整體配色網羅了瓜橘色和靛藍色、黃赭色、油灰色、矢車菊藍和銀灰色。

配件方面，特別強調素材的質感，帶有毛圈鞋帶的珠飾牛皮滑板運動鞋、凸紋厚底的巨型O'Lock扣帶樂福鞋、飾有流蘇的牛仔布或麂皮莫卡辛鞋，為鞋款注入裝飾魅力，更顯搶眼。超大尺寸的新款拖鞋通體飾有「充氣」FF圖案，呈現當紅的空氣感。非常有夏日氣息的「鏤空」設計，出現在漁夫帽、大型提包上，非常清新。