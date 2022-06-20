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穿性感黑絲襪 Jennie分享拍攝花絮曬超狂香奈兒造型

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Jennie分享雜誌拍攝花絮。圖／摘自IG
Jennie分享雜誌拍攝花絮。圖／摘自IG

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie是韓版Ｗ雜誌最新一期的封面人物，繼之前一系列時尚照曝光後，Jennie今天再度在IG分享了拍攝花絮，除了可以看到她多變的表情和調皮自拍樣，穿搭的香奈兒單品也非常搶眼，而且還藏了很多造型巧思。

Jennie在其中一組照片中，身穿黑色蕾絲上衣配西裝外套、短裙、薄透黑絲襪，一身黑的造型非常神秘性感，她大腿處繫上了一個黑色皮革裝飾，那其實是香奈兒的小羊皮髮飾，中間有一個雙C的logo，共提供圓形、方形兩種造型選擇。

此外，Jennie腳上的高跟鞋也是香奈兒2021/22 Métiers d'art工坊系列的重點單品之一，由Massaro鞋履工坊打造的鞋款在鞋跟處放了珍珠裝飾，細膩優雅又能展現品牌標誌性的經典，搭配小小的雙C logo，俏麗可愛。

在另一組照片中還可以看到她戴上了一個白色香奈兒髮箍，配上黑色塗鴉品牌字樣，又甜又有個性。此外，她還戴上了香奈兒迷你唇扣，也是非常帥氣有型。

Jennie分享雜誌拍攝花絮。圖／摘自IG
Jennie分享雜誌拍攝花絮。圖／摘自IG
Jennie配戴香奈兒迷你唇扣。圖／摘自IG
Jennie配戴香奈兒迷你唇扣。圖／摘自IG
香奈兒的小羊皮髮飾。圖／摘自官網
香奈兒的小羊皮髮飾。圖／摘自官網
香奈兒的小羊皮髮飾。圖／摘自官網
香奈兒的小羊皮髮飾。圖／摘自官網
Jennie腳上的高跟鞋也是香奈兒2021/22 Métiers d'art工坊系列的重點單品之一，由Massaro鞋履工坊打造的鞋款在鞋跟處放了珍珠裝飾，細膩優雅。圖／香奈兒提供
Jennie腳上的高跟鞋也是香奈兒2021/22 Métiers d'art工坊系列的重點單品之一，由Massaro鞋履工坊打造的鞋款在鞋跟處放了珍珠裝飾，細膩優雅。圖／香奈兒提供
Jennie身穿黑色蕾絲上衣配西裝外套、短裙、薄透黑絲襪，一身黑的造型非常神秘性感，她大腿處繫上了一個黑色皮革裝飾，那其實是香奈兒的小羊皮髮飾。圖／摘自IG
Jennie身穿黑色蕾絲上衣配西裝外套、短裙、薄透黑絲襪，一身黑的造型非常神秘性感，她大腿處繫上了一個黑色皮革裝飾，那其實是香奈兒的小羊皮髮飾。圖／摘自IG
Jennie身穿黑色蕾絲上衣配西裝外套、短裙、薄透黑絲襪，一身黑的造型非常神秘性感，她大腿處繫上了一個黑色皮革裝飾，那其實是香奈兒的小羊皮髮飾。圖／摘自IG
Jennie身穿黑色蕾絲上衣配西裝外套、短裙、薄透黑絲襪，一身黑的造型非常神秘性感，她大腿處繫上了一個黑色皮革裝飾，那其實是香奈兒的小羊皮髮飾。圖／摘自IG
Jennie戴香奈兒髮箍。圖／摘自IG
Jennie戴香奈兒髮箍。圖／摘自IG

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