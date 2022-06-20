金車頂極指揮SFWSC四度奪雙金 新包裝融入宜蘭風土

2022年美國SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition）噶瑪蘭再獲多項大獎，帶回5面雙金牌、6面金牌，其中以母集團金車企業命名的「金車頂極指揮單一麥芽威士忌（King Car Conductor Single Malt Whisky）」豐沛花果香與多層次的細緻酒體，獲得評審一致青睞，已四度榮獲雙金牌殊榮。

噶瑪蘭趁勢於近期推出「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」全新包裝，設計融入宜蘭雪山山脈圖騰，傳達感念自然土地、山水的恩賜，也強化噶瑪蘭酒廠意象，同時透過行書筆畫的流暢典雅與酒液的金黃流動相呼應，金屬光澤的深色質感呈現品牌的沉穩大器，詮釋出金車於台灣威士忌產業中，無可取代的經典地位。

「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」於2011年上市，是首款以金車命名的單一麥芽威士忌，秉持母集團金車企業突破創新、堅守品質的理念，由調酒師團隊精選數種不同風味的酒桶調配而成，完美呈現豐沛花果香氣與多層次細緻酒體，致敬金車企業的多元精神，此酒款已四度榮獲SFWSC雙金牌佳績，累計獲頒超過40面國際賽事金牌肯定。

「金車頂極指揮單一麥芽威士忌」於近期推出新包裝，帶有金屬光澤的深色質感酒標及外盒，融入宜蘭雪山山脈圖騰，傳達感念自然土地、山水的恩賜，也強化噶瑪蘭酒廠意象；行書筆畫的流暢典雅，與金黃酒液的流動相得益彰，交織成一幅噶瑪蘭威士忌柔順豐郁的美麗圖景。酒款風味蘊含木瓜、香蕉、青蘋果等繽紛果香，以及花卉、紅棗的清香，乾淨且擁有細緻的深度層次，適合與台式、日式、泰式等料理搭配飲用，不只包裝設計，連風味、口感都與品名的「頂極指揮」相呼應。

美國SFWSC舊金山烈酒大賽（San Francisco World Spirits Competition）為美國歷史最悠久的國際性綜合烈酒評比大賽，也是全美最大型的國際酒類競賽，今年來自烈酒產業、經驗豐富的70位專業人士組成評審小組，進行盲飲評測，噶瑪蘭於多達5,000款的烈酒中脫穎而出，拿下5面雙金牌與6面金牌，再次展現威士忌新故鄉的厚實底蘊，實力備受肯定。

2022年SFWSC美國舊金山世界烈酒競賽獲獎殊榮：

雙金牌

．金車頂極指揮單一麥芽威士忌

．噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌

．噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

．噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

．噶瑪蘭酒廠珍藏版泥煤麥芽威士忌原酒單一麥芽威士忌

金牌

．噶瑪蘭山川首席波特風味桶單一麥芽威士忌

．噶瑪蘭山川首席雪莉風味桶單一麥芽威士忌

．噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

．噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

．噶瑪蘭經典獨奏Amontillado雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

．噶瑪蘭經典獨奏PX雪莉桶威士忌原酒單一麥芽威士忌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康