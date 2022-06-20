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台東熱氣球公布「追球日誌」養樂多超人、耶穌帶你升空
台東最大盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」7月2日展開，許多人等待的「追球日誌」今日公開，由全球唯一、台東限定HELLO KITTY領軍，帶領近30顆國內外造型球於鹿野高台登場，其中20顆國外造型球是首次來台，周周都有新球。
台東縣政府表示，2022台灣國際熱氣球嘉年華除了HELLO KITTY、喔熊、臺北熊讚、福利熊及愛心球等台灣造型球全員到齊，國外造型球將分四階段登場。
造型球包括，吉祥物系列日本「熊本熊」、「養樂多超人」，童話系列美國「獨角獸」、巴西「巫婆」，動物系列的美國「老虎」、「樹懶」、英國「青蛙」，或是交通工具系列的巴西「F1賽車」、「飛機」。
還有人物系列的巴西「耶穌」、美國「小丑」、搖滾樂之王「貓王」等，總共近30顆國內外造型球，將在鹿野高台展開為期45天熱氣球派對，部分造型球也將參與7月2日早上開幕自由飛活動，當天將有多顆熱氣球齊飛。
交通及觀光發展處透露，近二年疫情影響各國熱氣球及飛行員來台行程，去年因此縮減活動規模，今年籌備期間不斷邀約各國造型球，確定邀請到約20顆首次登陸台灣的造型球，每周都有新球登場，準備讓遊客大飽眼福。球迷朋友可看喜歡的熱氣球有哪幾天上班，依追球日誌規畫旅遊方案。
相關資訊請至2022台灣國際熱氣球嘉年華官網或臉書粉絲專頁查詢。
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