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首個「植藝萬千」藝術大展 百件CHAUMET珠寶見證歷史

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHAUMET《Botanical - 植藝萬千》藝術展。圖／CHAUMET提供
CHAUMET《Botanical - 植藝萬千》藝術展。圖／CHAUMET提供

大自然是藝術創作最鍾愛的主題，花草樹木等植物隨著四季遞嬗的恆常變化更深深啟發尤其珠寶等裝飾藝術的發展。法國皇室珠寶品牌CHAUMET，自即日起至9月4日止，與法國殿堂級的藝術機構國立巴黎高等美術學院（Beaux-Arts de Paris）攜手，舉辦史無前例的《Botanical - 植藝萬千》藝術大展（Botanical –Observing Beauty），包括CHAUMET 100件歷史典藏在內共數百件不同品類的藝術選品，均以植物作為起點，讓觀者以全新角度看待與觀察自然。

此趟藝術與珠寶的深度旅程，特邀曾擔任巴黎國家自然歷史博物館植物標本館的負責人、現任摩洛哥馬若雷勒花園（Jardin Majorelle）園長、植物學家馬克尚森（Marc Jeanson）擔任策展。沉浸式展覽路線橫跨長達7,000年的時間軸，引領觀者跳脫時空的限制，透過植物學家和藝術家的多元觀點、時代和媒介間的互動，探索植物生命的永恆本質。

承襲百年悠久歷史的經典畫作與世家珠寶作品相互映照：從印象派代表馬奈（Édouard Manet）到日本攝影大師荒木經惟，從建築巨擘柯比意（Le Corbusier）到匈牙利傳奇藝術家布拉賽（Brassaï），各界藝術鉅作齊聚一堂。精選的百件CHAUMET典藏珠寶，更是體現歐洲珠寶歷史上兼具自然主義個性與植物特質的重要作品，聚焦植物在生活中所扮演的角色。

《Botanical - 植藝萬千》藝術展策展人馬克尚森。圖／CHAUMET提供
《Botanical - 植藝萬千》藝術展策展人馬克尚森。圖／CHAUMET提供
CHAUMET康乃馨胸針。圖／CHAUMET提供
CHAUMET康乃馨胸針。圖／CHAUMET提供
Anna Atkins，1841-1853，英國墨角藻。圖／CHAUMET提供
Anna Atkins，1841-1853，英國墨角藻。圖／CHAUMET提供
Joseph Chaumet，綴以紅醋栗的束胸上衣的設計圖。圖／CHAUMET提供
Joseph Chaumet，綴以紅醋栗的束胸上衣的設計圖。圖／CHAUMET提供
Jean-Valentin Morel，葡萄珠寶套裝。圖／CHAUMET提供
Jean-Valentin Morel，葡萄珠寶套裝。圖／CHAUMET提供
Bartolomeo Bimbi，Garofani giganti ，1699；兩朵康乃馨放置於由 Vittorio Crosten所製畫框。圖／CHAUMET提供
Bartolomeo Bimbi，Garofani giganti ，1699；兩朵康乃馨放置於由 Vittorio Crosten所製畫框。圖／CHAUMET提供
Joseph Chaumet巴亞德風格長項鍊。圖／CHAUMET提供
Joseph Chaumet巴亞德風格長項鍊。圖／CHAUMET提供
Gustave Caillebotte - 1893，白油色畫與黃色菊花。圖／CHAUMET提供
Gustave Caillebotte - 1893，白油色畫與黃色菊花。圖／CHAUMET提供

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