疫後旅行趨勢調查：最愛日韓、長天數客製化更受歡迎

台灣邊境逐步解封，旅遊業可開始有限制的招團，雄獅旅遊日前舉辦填問券抽30萬旅遊金，期間吸引近3千人參與，從中歸納出疫後旅行的幾大趨勢，包含歐洲詢問度增加、10日以上長天數旅遊及客製化包團需求上升；至於疫後最想去的地區，不意外的仍是日本奪冠，其次為韓國、歐洲、亞非、東南亞。

此外，旅客對於歐洲線產品的詢問度也明顯增加，甚至高於過去熱門的東南亞。雄獅旅遊表示，歐洲不少國家邊境都已開放，加上可一次橫跨多國旅遊，因此更具吸引力；歐洲團費漲幅約3成，與其他地區比較相對更低，也是提升旅客選擇意願的原因之一。

旅遊天數期待更長，業者分析，旅客應是擔心出國手續恐將變得更繁瑣，因此會有「一趟玩久一點」的心情；客製化包團的需求也成長至少兩成，甚至已有旅客揪團出國「吃好住好」，指定入住頂級溫泉飯店及米其林餐廳。

雄獅旅遊指出，未來行程規劃將安排戶外及自然景點為主，並增加新景點。以日本為例，將安排群馬縣與長野縣交界處的「碓冰第三橋梁」，它是日本最大的紅磚拱橋，秋季可欣賞楓紅浪漫，鄰近的「碓冰嶺鐵道文化村」則是鐵道迷的必訪景點；或是前往日本著名的能量景點「高野山」，來一場阿字觀冥想。

韓國則主打入住鬧區飯店多晚，減少旅館更換次數，還將前往2022年5月全新開幕的韓國「樂高樂園」；另安排前往世界文化遺產「水原華城」，同時安排搭乘「Flying水原熱氣球」。