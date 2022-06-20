研究中國墓葬 英藝術史學家潔西卡‧羅森獲唐獎漢學獎

2022年唐獎今天公布漢學獎，授予英國藝術史學家潔西卡‧羅森（Jessica Rawson）。羅森為牛津大學中國藝術與考古教授，專研中國青銅器、玉器，關注層面尤其著重中國與中亞鄰國的交流。她近年的研究從馬匹貿易切入，考察沿著絲路與歐亞草原諸族的馬匹貿易。

羅森出生於英國倫敦，畢業於劍橋大學及倫敦大學亞非學院，曾任大英博物館東方文物部主任、牛津大學莫頓學院首位女院長，亦曾出任牛津大學副校長，提升了英國與歐洲學界對中國研究的重視。

羅森教授身兼學者與實務執行者兩種身分，即便離開大英博物館轉任牛津教授，她仍繼續為大眾展現中國多元的樣貌。如2005年末至2006年初，在英國皇家藝術學院舉辦的「盛世華章─康、雍、乾三代帝王」（China: The Three Emperors, 1962-1795）特展，即是由羅森教授策劃，向西方社會鮮活重現古老東方文物豐富的藝術內涵。

羅森的研究亦對中國古代墓葬文化有深刻的洞見。她指出，秦代以來的墓葬發生了許多大變化，其中以兵馬俑的出現最為突出。秦始皇陵不僅僅有軍隊，墓中的車馬廄、朝臣、百戲、官員、嬪妃，以及天地星辰的圖像，都為秦始皇的死後世界而創造，陵墓成為墓主的微縮宇宙。

羅森也致力於促進東西方藝術、文化與學術的交流及認識。她促成各國學者至牛津大學進行學術交流，且不遺餘力地支持並培養世界各地的學生，其中有多位如今已成中國藝術與考古領域中的重要學者。羅森教授亦為牛津大學爭取到利華休姆基金會以十年為期的獎助計畫，以支持校內當代中國研究的發展。此計畫獎助了四個學術職位，實質地擴大中國研究的規模，也間接促成了隨後2008年牛津大學中國中心（University of Oxford China Centre）的成立。

羅森於1990年榮膺為英國國家學術院院士（British Academy），2002年因其在東方研究的貢獻獲英國女王授勳封爵（DBE），2012年獲選為美國藝術與科學院（American Academy of Arts and Sciences）外籍名譽院士，2017年獲頒弗瑞爾獎章（Charles Lang Freer Medal）。