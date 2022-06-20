福壽長春茶今早開賣30分鐘售罄 250人搶到

有「茶界夢幻逸品」之稱的福壽長春茶第一期茶網路預售500斤，今天早上8點10分線上購物商城開賣，30分鐘售罄，有250人搶到。

相較去年不到5分鐘就被搶訂一空的現象，福壽山農場分析原因，可能因今年限制每人每次買2斤，單次能購買的數量減少，所以，時間會拉長，也符合原先要讓更多人有機會買到茶的預設目標；本月30日早上8點10分，農場會再釋出第二批烏龍茶。

福壽山農場每年推出的長春茶幾乎一推出就立即售光，今天早8點10分起在該場線上購物商城開放搶購，直至該次批量500台斤售完為止，每人每次訂購2斤。

目前福壽山農場第一期茶葉陸續採收製作包裝中，配合產製及包裝排程將陸續分批上架銷售，直至售完為止，後續銷售期程包含烏龍、鐵觀音及武夷，將在福壽山農場官網另行公告。