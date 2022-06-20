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福壽長春茶今早開賣30分鐘售罄 250人搶到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
福壽長春茶今天早上開賣，約30分鐘就被搶光。圖／福壽山農場提供
福壽長春茶今天早上開賣，約30分鐘就被搶光。圖／福壽山農場提供

有「茶界夢幻逸品」之稱的福壽長春茶第一期茶網路預售500斤，今天早上8點10分線上購物商城開賣，30分鐘售罄，有250人搶到。

相較去年不到5分鐘就被搶訂一空的現象，福壽山農場分析原因，可能因今年限制每人每次買2斤，單次能購買的數量減少，所以，時間會拉長，也符合原先要讓更多人有機會買到茶的預設目標；本月30日早上8點10分，農場會再釋出第二批烏龍茶。

福壽山農場每年推出的長春茶幾乎一推出就立即售光，今天早8點10分起在該場線上購物商城開放搶購，直至該次批量500台斤售完為止，每人每次訂購2斤。

目前福壽山農場第一期茶葉陸續採收製作包裝中，配合產製及包裝排程將陸續分批上架銷售，直至售完為止，後續銷售期程包含烏龍、鐵觀音及武夷，將在福壽山農場官網另行公告。

福壽山農場副場長王仁助表示，去年相同採取網路線上訂購方式，從線上訂購網路位址分析，還有來自國外的訂單，不到5分鐘就秒殺一空，網路可讓受疫情影響被迫宅在家或遠在國外的人，和動動手指就可以購買。

福壽長春茶今天早上開賣，約30分鐘就被搶光。圖／福壽山農場提供
福壽長春茶今天早上開賣，約30分鐘就被搶光。圖／福壽山農場提供

疫情

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