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寶格麗開創元宇宙 首件頂級珠寶NFT美極了
在巴黎舉辦的的第六屆全球科技盛會VivaTech於昨日落幕，精品集團LVMH展館的設立見證集團積極數位轉型與成長，成為展示集團旗下品牌不同創新方案的舞台，同時網羅了通過LVMH創新獎（LVMH Innovation Awards）初賽評選的新創企業。旗下珠寶鐘表龍頭品牌之一寶格麗（BVLGARI）在展館內設置專屬展覽區，展出專利的NFT腕表生態系及品牌首款NFT頂級珠寶創作等三項企劃之作，共同呼應著VivaTech 2022年的大主題：web 3.0以及元宇宙，成為首批進軍元宇宙的精品品牌之一。
寶格麗以嶄新的技術呈現未來世界的沉浸式全新體驗。品牌CEO Jean-Christophe Babin的化身，迎接訪客踏上虛擬的羅馬之旅：羅馬地標及符碼歷經重新詮釋，化為品牌象徵的全新表達，造就未來概念精品店。這趟元宇宙購物體驗，以精細數位工藝技術打造的復刻珠寶作品懸浮在品牌屋頂的空中，迎接訪客與之互動。
品牌所研發世界上最纖薄的機械腕表Octo Finissimo Ultra厚度僅1.8毫米。現場展出的Octo Finissimo Ultra超薄腕表，在由LVMH La Maison des Startups企業加速支持計劃的新創企業Levita打造的創新展櫃裡懸浮展出，透過發條盒棘輪上鐫刻的QR code，可供存取獨有的NFT藝術品，透過區塊鏈技術保障腕表的真偽與獨特，結合真實與虛擬，將機械結構延伸至非實體世界的全球生態系。
寶格麗亦於此際展出由三件作品所組成的首款NFT頂級珠寶創作：NFT capsule獨家數位珠寶系列。作品之一Beyond Wonder，勾勒在數位世界裡，猶如珍貴的攀緣植物一樣蔓延生長出無法存在於現實世界的珍稀寶石。
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