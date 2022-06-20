寶格麗開創元宇宙 首件頂級珠寶NFT美極了

在巴黎舉辦的的第六屆全球科技盛會VivaTech於昨日落幕，精品集團LVMH展館的設立見證集團積極數位轉型與成長，成為展示集團旗下品牌不同創新方案的舞台，同時網羅了通過LVMH創新獎（LVMH Innovation Awards）初賽評選的新創企業。旗下珠寶鐘表龍頭品牌之一寶格麗（BVLGARI）在展館內設置專屬展覽區，展出專利的NFT腕表生態系及品牌首款NFT頂級珠寶創作等三項企劃之作，共同呼應著VivaTech 2022年的大主題：web 3.0以及元宇宙，成為首批進軍元宇宙的精品品牌之一。

寶格麗以嶄新的技術呈現未來世界的沉浸式全新體驗。品牌CEO Jean-Christophe Babin的化身，迎接訪客踏上虛擬的羅馬之旅：羅馬地標及符碼歷經重新詮釋，化為品牌象徵的全新表達，造就未來概念精品店。這趟元宇宙購物體驗，以精細數位工藝技術打造的復刻珠寶作品懸浮在品牌屋頂的空中，迎接訪客與之互動。

品牌所研發世界上最纖薄的機械腕表Octo Finissimo Ultra厚度僅1.8毫米。現場展出的Octo Finissimo Ultra超薄腕表，在由LVMH La Maison des Startups企業加速支持計劃的新創企業Levita打造的創新展櫃裡懸浮展出，透過發條盒棘輪上鐫刻的QR code，可供存取獨有的NFT藝術品，透過區塊鏈技術保障腕表的真偽與獨特，結合真實與虛擬，將機械結構延伸至非實體世界的全球生態系。