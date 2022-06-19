男大18變？「最帥星三代」內田雅樂 米蘭看秀超有型

日本傳奇女星樹木希林外孫、男星本木雅弘的兒子內田雅樂（UTA），前陣子曾來台灣發展，還大讚台灣隨時隨地都可以打籃球、食物又好吃、人們好相處，瞬間擄獲不少台灣粉絲的心。本業是男模的他，近日再次出發男裝周，除了走秀之外，也擔任看秀嘉賓，欣賞了許多知名時尚品牌的最新設計。

UTA現身義大利名師Giorgio Armani操的Emporio Armani 2023春夏男裝秀，身高有190公分的他，身穿米色西裝搭配束口休閒褲，一派率性姿態非常時尚有型，不愧是有「日本最帥星三代」封號的人。事實上，2019年當時年僅22歲的UTA，就曾在東京為同集團Giorgio Armani品牌走秀，這次改以嘉賓身份看秀，看得出來越著年紀增長也變得更加帥氣，他也把握機會和設計師重聚，留下溫馨合照。