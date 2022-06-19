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男大18變？「最帥星三代」內田雅樂 米蘭看秀超有型

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
UTA現身義大利名師Giorgio Armani操的Emporio Armani 2023春夏男裝秀。圖／Emporio Armani提供
UTA現身義大利名師Giorgio Armani操的Emporio Armani 2023春夏男裝秀。圖／Emporio Armani提供

日本傳奇女星樹木希林外孫、男星本木雅弘的兒子內田雅樂（UTA），前陣子曾來台灣發展，還大讚台灣隨時隨地都可以打籃球、食物又好吃、人們好相處，瞬間擄獲不少台灣粉絲的心。本業是男模的他，近日再次出發男裝周，除了走秀之外，也擔任看秀嘉賓，欣賞了許多知名時尚品牌的最新設計。

UTA現身義大利名師Giorgio Armani操的Emporio Armani 2023春夏男裝秀，身高有190公分的他，身穿米色西裝搭配束口休閒褲，一派率性姿態非常時尚有型，不愧是有「日本最帥星三代」封號的人。事實上，2019年當時年僅22歲的UTA，就曾在東京為同集團Giorgio Armani品牌走秀，這次改以嘉賓身份看秀，看得出來越著年紀增長也變得更加帥氣，他也把握機會和設計師重聚，留下溫馨合照。

Emporio Armani 2023春夏男裝主打襯衫，與相同面料的柔軟長褲相互搭配，呈現休閒套裝風格，寬鬆廓形注入輕鬆態度。開衩、垂直開口、鏤空等大膽細節露出肌膚，是專屬男士的性感。全新緹花面料款式的西裝外套為剪裁增添無憂無慮的夏日氣息，令人聯想到高更筆下的熱帶風光，或是茂密棕櫚樹下的雷鬼派對。

2019年當時年僅22歲的UTA，就曾在東京為同集團Giorgio Armani品牌走秀。圖／Emporio Armani提供
2019年當時年僅22歲的UTA，就曾在東京為同集團Giorgio Armani品牌走秀。圖／Emporio Armani提供
UTA現身Emporio Armani 2023春夏男裝秀，並和設計師Giorgio Armani留下溫馨合照。圖／Emporio Armani提供
UTA現身Emporio Armani 2023春夏男裝秀，並和設計師Giorgio Armani留下溫馨合照。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani 2023春夏男裝系列。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani 2023春夏男裝系列。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani 2023春夏男裝系列。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani 2023春夏男裝系列。圖／Emporio Armani提供
UTA現身義大利名師Giorgio Armani操的Emporio Armani 2023春夏男裝秀，身高有190公分的他，身穿米色西裝搭配束口休閒褲，一派率性姿態非常帥氣。圖／Emporio Armani提供
UTA現身義大利名師Giorgio Armani操的Emporio Armani 2023春夏男裝秀，身高有190公分的他，身穿米色西裝搭配束口休閒褲，一派率性姿態非常帥氣。圖／Emporio Armani提供
UTA現身義大利名師Giorgio Armani操的Emporio Armani 2023春夏男裝秀，身高有190公分的他，身穿米色西裝搭配束口休閒褲，一派率性姿態非常帥氣。圖／Emporio Armani提供
UTA現身義大利名師Giorgio Armani操的Emporio Armani 2023春夏男裝秀，身高有190公分的他，身穿米色西裝搭配束口休閒褲，一派率性姿態非常帥氣。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani 2023春夏男裝系列。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani 2023春夏男裝系列。圖／Emporio Armani提供
UTA現身義大利名師Giorgio Armani操的Emporio Armani 2023春夏男裝秀，身高有190公分的他，身穿米色西裝搭配束口休閒褲，一派率性姿態非常帥氣。圖／Emporio Armani提供
UTA現身義大利名師Giorgio Armani操的Emporio Armani 2023春夏男裝秀，身高有190公分的他，身穿米色西裝搭配束口休閒褲，一派率性姿態非常帥氣。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani 2023春夏男裝系列。圖／Emporio Armani提供
Emporio Armani 2023春夏男裝系列。圖／Emporio Armani提供
UTA現身Emporio Armani 2023春夏男裝秀，並和設計師Giorgio Armani留下溫馨合照。圖／Emporio Armani提供
UTA現身Emporio Armani 2023春夏男裝秀，並和設計師Giorgio Armani留下溫馨合照。圖／Emporio Armani提供

Armani 西裝

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