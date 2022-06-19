幾乎露第三點？網紅Chiara上傳上空照宣示身體自主權！

義大利元祖時尚網紅Chiara Ferragni行程滿檔，邊工作邊度假，同時也換穿各種造型，讓一票粉絲看得是超級過癮。不過，向來很敢穿的她，近日因為一件衣服引發網友熱議，到底是發生什麼事情？

日前Chiara Ferragni穿著David Koma設計的黑色連身褲拍攝了許多照片，也趁勢為自己的同名品牌高跟涼鞋宣傳，不過因為這身胸前挖空、腿部單邊開高叉的造型幾乎要露出「第三點」，所以獲得了一些網友的負面意見。在Chiara Ferragni發出的照片下方，有人說：「救命！這是什麼？」也有人留言：「應該百分之九十九的男性都放大照片了吧？」