郭雪芙白皙美腿大方露 宣傳新戲順便示範夏日西裝穿搭

Disney+上架的新台劇《正義的算法》熱播中，女主角郭雪芙飾演懷抱滿腔熱血的菜鳥律師，和陳柏霖有著非常精彩的對手戲。而最近劇組也忙著跑宣傳，郭雪芙的造型除了延續劇中的人物特質，也恰到好處地展現出「夏日商務穿搭」時尚潮流。

郭雪芙在《正義的算法》經常需要以輕便的商務造型現身，西裝配短褲是她的角色林小顏很常嘗試的組合。最近在新戲宣傳相關活動和專訪中，她也把這樣的商務造型帶到劇外，大秀美腿，不過改以更系統性的套裝樣式呈現。像是選穿Maje杏色條紋西裝套裝，用成套的西裝背心搭配在裡面，是非常典雅中性的時髦組合，露單肩的穿搭法也更隨興、性感。