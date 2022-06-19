郭雪芙白皙美腿大方露 宣傳新戲順便示範夏日西裝穿搭
Disney+上架的新台劇《正義的算法》熱播中，女主角郭雪芙飾演懷抱滿腔熱血的菜鳥律師，和陳柏霖有著非常精彩的對手戲。而最近劇組也忙著跑宣傳，郭雪芙的造型除了延續劇中的人物特質，也恰到好處地展現出「夏日商務穿搭」時尚潮流。
郭雪芙在《正義的算法》經常需要以輕便的商務造型現身，西裝配短褲是她的角色林小顏很常嘗試的組合。最近在新戲宣傳相關活動和專訪中，她也把這樣的商務造型帶到劇外，大秀美腿，不過改以更系統性的套裝樣式呈現。像是選穿Maje杏色條紋西裝套裝，用成套的西裝背心搭配在裡面，是非常典雅中性的時髦組合，露單肩的穿搭法也更隨興、性感。
在另外一場活動中，她穿了Sandro桃紅色的西裝短褲套裝搭配白色尖頭高跟鞋，變身輕熟女look，就算隨後換上白色球鞋，一樣非常搶眼，這身配色把長腿襯托得更為白皙，整體造型火辣又俏皮。
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