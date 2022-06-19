獨獻台灣！大摩典藏珍稀年份2002、2005精裝木盒版首發

坐擁蘇格蘭最古老橡木桶藏的「老酒銀行」大摩酒廠，發布全新系列「大摩典藏珍稀年份系列（The Dalmore Vintages）」，限量酒款Vintage 2002、Vintage 2005將在特定亞洲市場預先曝光，再往全球各大城市發布；國內總代理尚格酒業更將限量精裝木盒版本獨獻台灣，搶先全球首發上市。

大摩傳奇首席釀酒師理查．派特森（Richard Paterson）除以超越五十年的威士忌產業釀酒資歷，來傳承管理大摩老酒銀行的稀有庫存外，更精心手工選桶，並將大摩獨有的轉桶工藝，完美呈現於「大摩典藏珍稀年份系列」，此系列將針對大摩藏家持續每年推出。

此次推出的限量Vintage 2002與Vintage 2005，更訴說著理查．派特森在威士忌產業以及大摩隸屬懷特馬凱集團的輝煌榮耀，堪稱理查．派特森此生難得的心血結晶之一，相信此系列不只完美烘托大摩全世界最尊貴威士忌的地位，更將再次掀起威士忌鑑賞家的品酩與收藏熱潮。

「大摩典藏珍稀年份系列Vintage 2002」一開始在美國白橡木波本桶中熟成後，轉移到存放稀有陳年雪莉酒的酒桶中，帶有佛手柑、血橙和蜜餞水果的香氣，古老的英式果醬、無花果和薑餅的風味，充滿了核桃碎、杏仁糖和哥倫比亞咖啡的餘味。

2002年理查．派特森榮獲蘇格蘭威士忌產業工會所投票出的「最佳年度蒸餾師」頭銜，及獲頒美國頂尖威士忌雜誌（The Malt Advocate）所選出的「最佳產業領導者」。這一獨一無二的年份，被理查．派特森描述為「傾瀉多重感官的萬花筒」，全球限量6,000瓶，台灣首發建議售價15,000元，裝盛於台灣獨家手工打造，附有Riedel威士忌對杯的精緻黑木盒中，以尊貴藍襯出非凡年代2002的標記，送禮與收藏皆顯不凡格局。

「大摩典藏珍稀年份系列Vintage 2005」在美國白橡木波本桶中熟成，並手工挑選來自西班牙橡木桶廠Paez的陳年Amoroso雪莉酒桶增強風味，整體帶有塞維利亞柳橙、杏仁糖和甘草的香氣，口感展現出蜜餞柑橘皮、馬達加斯加香草籽和杏仁蛋糕的優雅風味，尾韻則是生薑、雪莉酒漬葡萄乾和甜丁香的味道。

理查．派特森解釋說，2005年懷特瑪凱集團贏得IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽多重肯定，囊括了2面金牌、11面銀牌和10面銅牌，值得慶祝的2005年，這款傳遞美麗的威士忌，令人人聯想到「在赫雷斯中心盛開的新鮮橙樹」，全球限量12,000瓶，台灣首發建議售價6,500元，並裝盛於台灣獨家的精緻黑色木盒，典雅綠襯出非凡年代2005的標記，彰顯不凡格局。

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