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又複製黛妃穿搭 凱特密道頓圓點洋裝超有氣質！
英國劍橋公爵夫人凱特密道（Kate Middleton）頓經常在公開活動複製已故婆婆黛安娜王妃的穿搭，讓人看到這兩位不同世代時尚icon演繹類似風格服飾背後所象徵的傳承意味。日前凱特出席皇家賽馬會，又再度穿了一件和黛妃相似的洋裝，優雅大方的氣質讓人留下深刻印象。
凱特在皇家賽馬會中，以一身白底棕色圓點的Alessandra Rich洋裝現身，搭配皇室成員都很喜歡的Sally Ann Provan帽子，上頭還有立體的花朵裝飾，非常別緻。尖頭高跟鞋和帽子的配色相呼應，看得出搭配上的巧思。
此外，這身造型更是和黛安娜王妃1988年在皇家賽馬會上穿的服裝非常相似，當時黛妃以珍珠項鍊搭配，並選了和服裝一樣印花的帽子。雖然不是百分之百複製，但凱特別出心裁的選衣也成為網友們熱議的話題，更讓Alessandra Rich的同款洋裝銷售一空，果然是全球最強的「皇室帶貨王」！
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