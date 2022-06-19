阿湯哥太夠力！百貨影城迎來久違的人潮反彈回流

「阿湯哥」湯姆克魯斯睽違36年帶來經典電影續作「捍衛戰士：獨行俠」，全球票房果然也是戰機一樣高速升空衝破雲霄，成為阿湯哥從影以來全球票房最高的電影，在台灣上映後，也為百貨影城與商圈帶來人潮反彈力道，扭轉疫情升溫後人流直直落的現象，百貨業者看到久違的人潮回流現象指出「相信之後會越來越好的。」

國內疫情自4月開始確診數一路暴衝後，最需要人流的百貨、餐飲、影城首當其衝，但隨著兒童疫苗施打、確診者康復獲「無敵星星」，以及近期確診數趨緩，不少人開始恢復防疫下的社交生活，加上近期有「捍衛戰士：獨行俠」、「侏羅紀世界：統霸天下」以及新上映的「巴斯光年」等話題強片吸引不同客群，百貨觀察到，相較於5月，這波強片帶動影城人潮、業績成長3倍。

環球購物中心指出，隨著疫苗施打率高加上開始恢復實體上班、上課，外出購物、用餐的民眾增加，主打全客層同時也有影城的新北中和店，近期來客數持續增長，已恢復至9成，業績相較於5月同期成長3至4成，其中以餐飲、居家生活用品業績成長最為突顯。同時近期也因為多檔強片上映吸引不同客群，相較於5月，帶動影城人潮、業績成長3倍。

遠百信義A13觀察，電影「侏羅紀世界3」吸引大批恐龍迷們前來朝聖，熱門時段一票難求，同期，還有阿湯哥的「捍衛戰士：獨行俠」超人氣口碑帶動，遠百信義A13主打的「TITAN」、「MUCROWN」影廳最受影迷喜愛，不少民眾前來二刷、三刷。恰逢樂高6月新品、野獸國恐龍公仔以及兩大強片加持下，遠百信義A13迎來久違的假日人潮盛況，預估人潮上漲10%。

緊鄰周邊影城的新光三越信義新天地也感受到，因電影熱映帶動的商圈人潮回流，至今信義店人流較5月成長約20%。

新莊宏匯廣場的美麗新影城，在兩大強片帶動吸客下，影城假日約可吸引4,500人進館、平日約有2,800人進場看電影。商場來客部分，6月受疫情趨緩及影城熱門大片吸引，加上一風堂、初魚新北首店進駐開幕的吸引力，在影城大片、改裝效益、餐飲新櫃等三大因素激勵下，人潮較4、5月成長20%。