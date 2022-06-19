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趕早鳥、抗通膨！LA ONE中秋禮盒預購結清享85折優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
LA ONE吐司及鮮果醬系列。圖／LA ONE提供。
LA ONE吐司及鮮果醬系列。圖／LA ONE提供。

簡天才師傅率領的THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下LA ONE品牌，今年推出中秋早鳥預購活動，數款經典中秋禮盒即日起至6月30日前，預購結清不限盒數享有85折優惠。此外，年中購物日活動也自即日起至6月25日止接力開跑，活動期間全店商品含麵包、生鮮、蛋糕點心、進口食材等通通優惠85折。

今年LA ONE中秋早鳥預購活動內容，共包括5款禮盒，LA ONE經典的法式甜點金色傳奇費南雪禮盒（鳳梨費南雪、鹽之花費南雪、綜合費南雪共3款）原價790元，85折後一盒只要672元。獨特以台灣酸果與巧克力甘納許做內餡的 LA ONE達克瓦茲禮盒原價一盒870元，折扣優惠後只要740元。LA ONE鹽之花波蘿蛋黃酥禮盒原價700元，85折優惠一盒僅要595元。

此外，LA ONE品牌年中購物日的實體店活動，也同步展開，6月23日至24日是LA ONE 成功店，6月24日至25日則是LA ONE博愛店；外縣市的消費者可至官網下載宅配清單，提早向門市訂購並於購物日期間結清，一樣享有85 折優惠。

必敗商品包括由簡天才師傅監製與旗下專業廚藝團隊共同製作的LA ONE生鮮真空包，不管是師自法國名廚的核桃木煙燻鮭魚、費工費時的法式油封鴨腿、奶香濃郁綿密的法式洋芋泥，都是經典必買。

此外，適合中秋節家人團圓烤肉必備的巴沙米可烤豬肋排、或者是新菜義式燉牛膝、小朋友最愛的星級焦糖洋蔥漢堡排、咖哩厚切牛、鮮蝦咖哩燉飯等家庭常備料理，都很值得搶購。

這次購物日還有眾多新品上架，像是手工冷凍豹紋披薩就有三款口味，瑪格麗特、起司世家、野菇火腿，通通只要輕鬆回烤覆熱，就可以大快朵頤香噴噴牽絲的披薩；以低卡健康考量的輕卡營養餐系列，也在此次購物日清單上。

中秋早鳥85折優惠活動，LA ONE高雄實體門市以及或網路商店 LA ONE eshop 同步舉辦，了解詳情 https://eshop.laone.com.tw/pages/2022-moon-festival

LA ONE核桃木煙燻鮭魚。圖／LA ONE提供。
LA ONE核桃木煙燻鮭魚。圖／LA ONE提供。
LA ONE法式經典費南雪禮盒。圖／LA ONE提供。
LA ONE法式經典費南雪禮盒。圖／LA ONE提供。
LA ONE法式油封鴨腿。圖／LA ONE提供。
LA ONE法式油封鴨腿。圖／LA ONE提供。
LA ONE鹽之花菠蘿蛋黃酥禮盒。圖／LA ONE提供。
LA ONE鹽之花菠蘿蛋黃酥禮盒。圖／LA ONE提供。
LA ONE冷凍手工豹紋披薩系列中的起司世家。圖／LA ONE提供。
LA ONE冷凍手工豹紋披薩系列中的起司世家。圖／LA ONE提供。
LA ONE達克瓦茲禮盒。圖／LA ONE提供。
LA ONE達克瓦茲禮盒。圖／LA ONE提供。

中秋節 生鮮

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