趕早鳥、抗通膨！LA ONE中秋禮盒預購結清享85折優惠

簡天才師傅率領的THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下LA ONE品牌，今年推出中秋早鳥預購活動，數款經典中秋禮盒即日起至6月30日前，預購結清不限盒數享有85折優惠。此外，年中購物日活動也自即日起至6月25日止接力開跑，活動期間全店商品含麵包、生鮮、蛋糕點心、進口食材等通通優惠85折。

今年LA ONE中秋早鳥預購活動內容，共包括5款禮盒，LA ONE經典的法式甜點金色傳奇費南雪禮盒（鳳梨費南雪、鹽之花費南雪、綜合費南雪共3款）原價790元，85折後一盒只要672元。獨特以台灣酸果與巧克力甘納許做內餡的 LA ONE達克瓦茲禮盒原價一盒870元，折扣優惠後只要740元。LA ONE鹽之花波蘿蛋黃酥禮盒原價700元，85折優惠一盒僅要595元。

此外，LA ONE品牌年中購物日的實體店活動，也同步展開，6月23日至24日是LA ONE 成功店，6月24日至25日則是LA ONE博愛店；外縣市的消費者可至官網下載宅配清單，提早向門市訂購並於購物日期間結清，一樣享有85 折優惠。

必敗商品包括由簡天才師傅監製與旗下專業廚藝團隊共同製作的LA ONE生鮮真空包，不管是師自法國名廚的核桃木煙燻鮭魚、費工費時的法式油封鴨腿、奶香濃郁綿密的法式洋芋泥，都是經典必買。

此外，適合中秋節家人團圓烤肉必備的巴沙米可烤豬肋排、或者是新菜義式燉牛膝、小朋友最愛的星級焦糖洋蔥漢堡排、咖哩厚切牛、鮮蝦咖哩燉飯等家庭常備料理，都很值得搶購。

這次購物日還有眾多新品上架，像是手工冷凍豹紋披薩就有三款口味，瑪格麗特、起司世家、野菇火腿，通通只要輕鬆回烤覆熱，就可以大快朵頤香噴噴牽絲的披薩；以低卡健康考量的輕卡營養餐系列，也在此次購物日清單上。