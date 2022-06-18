疫情下網路霸凌更嚴重 近3萬青少年慘遇...3原因不敢說

疫情期間網路霸凌現象更嚴重。根據董氏基金會最新調查，全台每100個青少年中，就有2人曾被網路霸凌，且最常發生網路霸凌事件的平台，是在「線上手遊／線上遊戲」，其次為「Facebook」、「Instagram」等平台。每年6月第3個星期五為國際「停止網路霸凌日」，董氏基金會號召全台12所學校，與20位名人以行動共同響應。

董氏基金會執行長姚思遠表示，2021年發表於美國醫學會雜誌的研究發現，在疫情期間，網路霸凌現象更嚴重，青少年罹患憂鬱症、焦慮症的比例也比以往增1倍，可預期網路霸凌對青少年造成壓力、甚至罹患心理疾病的現象會越來越嚴重。

董氏基金會2021年以全台國高中職生為對象進行網路行為、網路霸凌及憂鬱情緒現況調查，回收有效問卷2607份，結果發現，六成以上青少年假日每日上網總時數超過4小時以上，為平日的一倍（30.7%）；假日使用超過2小時以上的活動依序為「看影片」、「玩線上遊戲」、「與他人互動/聊天」、「社群網站瀏覽」、「聽音樂/下載音樂」，平日前三名則為「社群網站瀏覽」、「聽音樂/下載音樂」、「玩線上遊戲」。

無論平日或假日，最近一週「憂鬱情緒」愈高者，每次上網平均持續時間超過4小時的比例愈高。青少年每日使用超過30分鐘的社群媒體以「YouTube」為最多，其次為「Messenger」、「Instagram」、「Facebook」、「TikTok」，近二成八受訪者「有」經營自媒體，而感到壓力影響自身生活、感到孤單的比例均高於無經營者。

調查中也發現，2.5%青少年「有」被網路霸凌，以110學年度國高中職生數共117.3萬人換算，全台有2萬9325位青少年「有」被網路霸凌。14.8%受訪者「常」看到他人被網路霸凌。有15%的青少年遭受網路霸凌時選擇「不求助他人」，不求助的原因以「覺得不是嚴重問題」最多，次為「覺得自己可以處理」、「可能會引來更多問題」。

網路上遇到的各式情況中，當「自己八卦及謠言被張貼至公開平台」最讓青少年感到有明顯憂鬱情緒，需尋求專業協助，其次為「收過具惡意攻擊粗魯語言的私訊或信件」；曾被網路霸凌者，憂鬱情緒（37.1%）、壓力狀態（50%）及感到孤單（27.2%）的比例均高於沒有被網路霸凌者（8.5%、14.6%、7.6%）。

而網路霸凌受害者，有31.1%會出現情緒不穩、易怒或躁動不安、17.2%有自傷或自殺企圖。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，許多人對網路霸凌定義模糊，缺乏使用不當文字會造成他人傷害的認識與理解，應引導孩子學習同理，若遇網路霸凌，練習設界線遠離該情境。建議應培養青少年正確的網路素養與認知，教導「停、看、聽」守則-收到資訊時思考真實性，確認可信度，多聆聽他人的建議與經驗。

葉雅馨提醒，一定要教孩子勇於開口求助，面對問題才是解決問題的開始，家長可作為子女的橋樑，連結更多資源像學校輔導老師、專業醫療單位等，示範適時求助才是重要的自我照顧。

林口長庚精神科系兒童心智科兼任主治醫師吳佑佑表示，青少年遭遇網路霸凌時，可能會生氣、憤怒，甚至否定自己或傷害自己，也可能產生劇拒學，父母可從旁觀察孩子的行為是否有改變，例如作息突然改變、突然不願意上學或是參與其他社交活動、課業成績下滑、睡眠習慣出現改變等，可能是遭受了重大的壓力事件。

吳佑佑建議，家長平常應多與青少年溝通，保持良好的親子關係，成為孩子最好的傾聽者，以青少年喜愛的溝通模式來溝通，如青少年遭受到網路霸凌事件，先不要指責，而是主動傾聽，帶領青少年求助正確的資源。