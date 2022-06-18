挪威公主珠寶大起底！120年歷史鉑金冠冕珍珠超氣派
每個人的成年禮禮物都不盡相同，對小康或富裕家庭而言，成年禮可能是一只名表、一款輕珠寶，但對6月17日剛滿18歲的挪威公主Ingrid Alexandra而言，她的成年禮可非同凡響，是一款歷史超過120年歷史的鉑金鑽石珍珠冠冕！
2004年出生的Ingrid Alexandra公主，是現任挪威國王Harald五世的孫女，由於挪威曾在1990年進行憲法改革，明令無論性別都是王位的繼承首選，也讓身為長孫女的Ingrid Alexandra早先已成為各方焦點、有可能成為挪威史上首位「女王」。笑容親切的她曾在2021年底成年禮時登上F16戰機巡視挪威國土，甜美笑容加上軍裝風格，更被讚美為「漫威」人物中「驚奇隊長」的真人翻版。
而6月17日甫落幕的挪威皇宮晚宴上，不僅有歐洲各國王室為Ingrid Alexandra的成年禮共聚一堂，她所配戴的鉑金鑽石珍珠冠冕更大有來頭。根據專門撰寫挪威王室的作者Trond Norén Isaksen在雜誌Se og Hør中提及，這款珠寶最先由瑞典的Carl王子在1900年世界博覽會上向法國珠寶品牌Boucheron所購買、並予其妻、瑞典Ingeborg公主所配戴。Ingeborg公主生前曾多次配戴這頂冠冕出現於公開場合，包含她曾在1958年與當時21歲、現任的挪威國王Harald五世合照。
這項冠冕是以多圈的環形鉑金搭配鑽石與珍珠鑲嵌，除展現Boucheron身為高級珠寶品牌的工藝底蘊，加上20世紀初人工養殖珍珠技術尚未發明，冠冕上收集的多顆碩大珍珠，更展現了這頂傳世珠寶的珍奇可貴。
也由於Ingeborg公主共有四名子嗣，分別是丹麥的Margaretha公主、挪威的Märtha王妃、比利時的Astrid王后和Carl Bernadotte王子，當Ingeborg公主1958年離世後，冠冕輾轉傳承予其孫女、挪威的Ragnhild公主成為珠寶的第二位主人，直到2012年Ragnhild公主去世，冠冕則由其後人傳承。
而現在冠冕來到第三位主人、Ingrid Alexandra公主的身上，在挪威王室官方instagram帳號中，Ingrid Alexandra最新發表的官方宣傳照上便配戴了此一冠冕，同時更有一張挪威國王Harald五世看著孫女Ingrid Alexandra公主的溫馨表情，不難想像對Harald五世而言，這頂冠冕歷經120年後、由祖母Ingeborg公主傳承到孫女Ingrid Alexandra公主身上，那又是何等的動容？而這頂從1900年問世的Boucheron珠寶冠冕，在122年後來到新一代王室身上，或再度呼應了珠寶傳家的觀念，讓閃耀、歷史與榮光，一同承襲。
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