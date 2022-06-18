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桃園熱氣球嘉年華今開幕 上午138人登上熱氣球

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園熱氣球嘉年華邀請首度在台亮相的2組熱氣球迎賓。記者翁唯真／攝影
桃園熱氣球嘉年華邀請首度在台亮相的2組熱氣球迎賓。記者翁唯真／攝影

受疫情影響睽違2年再度舉辦的桃園熱氣球嘉年華，今起連續9天舉行，邀請首度在台亮相的英國和巴西恐龍造型熱氣球拉開序幕，日前開放報名的熱氣球繫留體驗已額滿，今天上午準時升空，更有許多民眾現場排隊候補，希望能登上熱氣球，不僅白天歡騰，連續2個周末夜間更有光雕秀與DJ聲光互動秀，精彩可期。

今年活動以恐龍為題，並邀請首度在台亮相高達20公尺來自英國的暴龍「DYNO」，亮眼的橘色第一眼就能吸引眾人的目光，還有高度約22.5公尺、寬度約17公尺來自巴西的劍龍「Steggy」，藍綠色的外型充滿了朝氣，搭配上活靈活現的大眼睛，淘氣又可愛；今活動開幕首度舉行，現場遊客如織吸引許多民眾入園。

6月18至26日限定的熱氣球繫留體驗於每日清晨5時30分至7時30分及傍晚4時30分至6時30分升空，讓民眾享受搭乘熱氣球居高臨下的體驗，更可俯瞰石門水庫南苑生態公園及後池美景。

桃市府觀旅局表示，本月13日開放報名後，每場次100明隨即額滿，20日將再開放第2波網路預約報名，並保留部分名額給醫護人員；今天開幕首場預約民眾84位、醫護10位及候補44位，總計138人搭乘，現場也會視天氣情形加飛讓更多民眾能搭乘。

石門水庫南苑生態公園也放置4隻仿真恐龍展品，猶如還原電影侏羅紀世界；除了白天精彩活動，夜間更有6顆巨型熱氣球搭配投射燈與雷射掃射天際，2個周末的晚間更有每場約15分鐘的夜間光雕秀及DJ聲光互動秀，搭配不同曲風給民眾不同體驗。

桃園熱氣球嘉年華今年共有3座繫留體驗的熱氣球升空，讓民眾搭乘。記者翁唯真／攝影
桃園熱氣球嘉年華今年共有3座繫留體驗的熱氣球升空，讓民眾搭乘。記者翁唯真／攝影
2022桃園熱氣球嘉年華今起展開為期9天活動。記者翁唯真／攝影
2022桃園熱氣球嘉年華今起展開為期9天活動。記者翁唯真／攝影

熱氣球嘉年華 石門水庫 恐龍

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