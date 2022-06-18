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瞄準六月畢業季 海瑞溫斯頓為新鮮人巧獻風格珠寶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston的印記腕表，則借鏡了祖母綠切割的八角形當成表殼形狀，表款共有單圈、雙圈纏繞是表帶，玫瑰金、黃金、白金多種質材選擇。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Harry Winston的印記腕表，則借鏡了祖母綠切割的八角形當成表殼形狀，表款共有單圈、雙圈纏繞是表帶，玫瑰金、黃金、白金多種質材選擇。圖 / 海瑞溫斯頓提供

隨著六月畢業季即將到來，不少新鮮人即將踏入社會、邁向人生全新階段。一只輕巧的珠寶飾品除了伴有祝福的思念、也可以是好運的隨身加持。珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出多款推薦珠寶，期望伴隨新鮮人、勇敢啟程。

Winston Gates系列的設計靈感來自紐約總店的正門裝飾，帶有環形花飾與光芒聯想的這款珠寶，也像是新鮮人無所畏懼的氣勢，克服一切困難，並有著黃金、玫瑰金多種材質運用到手鍊、耳環或戒指；Lily Cluster系列則以百合花的清香與獨特氣質得到啟發，三角形的花瓣打破傳統，同時三個不對稱花瓣中還將加入一顆鑽石鑲嵌，象徵每一個人的獨一無二。

除此之外，每個新鮮人踏入社會，也像是人生歷程中的重要註記，Harry Winston的Emerald印記腕表，則借鏡了祖母綠切割的八角形當成表殼形狀，表款共有單圈、雙圈纏繞式表帶，玫瑰金、黃金、白金多種質材選擇，尺寸更從18毫米至33毫米不等、男女皆宜，並透過八角形的特殊幾何形狀，見證了時間、也為生命中可貴的時刻，風格銘記。

Emerald腕表的尺寸更從18毫米至33毫米不等，透過八角形的幾何形狀，為生命中可貴的時刻、風格銘記。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Emerald腕表的尺寸更從18毫米至33毫米不等，透過八角形的幾何形狀，為生命中可貴的時刻、風格銘記。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Winston Gates系列18K玫瑰金鑽石手鍊，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Winston Gates系列18K玫瑰金鑽石手鍊，價格店洽。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Winston Gates系列的設計靈感來自紐約總店的正門裝飾，帶有環形花飾與光芒聯想的這款珠寶，也像是新鮮人無所畏的自信，克服困難。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Winston Gates系列的設計靈感來自紐約總店的正門裝飾，帶有環形花飾與光芒聯想的這款珠寶，也像是新鮮人無所畏的自信，克服困難。圖 / 海瑞溫斯頓提供
Lily Custer系列18K玫瑰金鑽石項鍊，
Lily Custer系列18K玫瑰金鑽石項鍊，

新鮮人 珠寶 鑽石

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