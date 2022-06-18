瞄準六月畢業季 海瑞溫斯頓為新鮮人巧獻風格珠寶

隨著六月畢業季即將到來，不少新鮮人即將踏入社會、邁向人生全新階段。一只輕巧的珠寶飾品除了伴有祝福的思念、也可以是好運的隨身加持。珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出多款推薦珠寶，期望伴隨新鮮人、勇敢啟程。

Winston Gates系列的設計靈感來自紐約總店的正門裝飾，帶有環形花飾與光芒聯想的這款珠寶，也像是新鮮人無所畏懼的氣勢，克服一切困難，並有著黃金、玫瑰金多種材質運用到手鍊、耳環或戒指；Lily Cluster系列則以百合花的清香與獨特氣質得到啟發，三角形的花瓣打破傳統，同時三個不對稱花瓣中還將加入一顆鑽石鑲嵌，象徵每一個人的獨一無二。