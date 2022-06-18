聽新聞
test
0:00 / 0:00
瞄準六月畢業季 海瑞溫斯頓為新鮮人巧獻風格珠寶
隨著六月畢業季即將到來，不少新鮮人即將踏入社會、邁向人生全新階段。一只輕巧的珠寶飾品除了伴有祝福的思念、也可以是好運的隨身加持。珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出多款推薦珠寶，期望伴隨新鮮人、勇敢啟程。
Winston Gates系列的設計靈感來自紐約總店的正門裝飾，帶有環形花飾與光芒聯想的這款珠寶，也像是新鮮人無所畏懼的氣勢，克服一切困難，並有著黃金、玫瑰金多種材質運用到手鍊、耳環或戒指；Lily Cluster系列則以百合花的清香與獨特氣質得到啟發，三角形的花瓣打破傳統，同時三個不對稱花瓣中還將加入一顆鑽石鑲嵌，象徵每一個人的獨一無二。
除此之外，每個新鮮人踏入社會，也像是人生歷程中的重要註記，Harry Winston的Emerald印記腕表，則借鏡了祖母綠切割的八角形當成表殼形狀，表款共有單圈、雙圈纏繞式表帶，玫瑰金、黃金、白金多種質材選擇，尺寸更從18毫米至33毫米不等、男女皆宜，並透過八角形的特殊幾何形狀，見證了時間、也為生命中可貴的時刻，風格銘記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言