沈浸式香氛！Aesop攜手台北電影節、3間店共創感官記憶

比起視覺，根據研究，嗅覺最能觸動人們的內心感官與記憶點，澳洲保養品牌Aesop推出多樣化的沈浸式香氛體驗，與台北電影節、全台三間好鄰居夥伴，共同創造出不同的氛圍空間，卻能感受Aesop不同的香氛，一起創造出不同的記憶點。

Aesop連續5年與台北電影節合作，今年攜手推出香氛場，將6款經典香水置入不同影廳，隨著電影畫面與音樂，讓空間中有著獨特的香氛味道，創造出與眾不同的觀影體驗與記憶點。

6月24日《海洋魔鏡》搭配喀斯特Karst香水，以礦物的自然氣息，帶出海浪潮汐間的親密對話；6月26日《聖人皮條客》搭配米拉塞蒂Miraceti香水，運用岩玫瑰、黃葵與安息香激盪出的大地香氣，呼應著電影中訴說著人類勇氣的故事；6月29日《聖女不祈禱》搭配馥香水，以法國女權主義者Charlotte Perriand為靈感，木質調玫瑰的香氣中綻放充滿綠意與生氣的動人純真情懷。

7月1日《愛別四季》搭配熾香水，以柏樹成分和岩蘭草、乳香、苔蘚交織的土壤香氣，進入阿爾卑斯山的家園，有著啟發人心的情感和能量；7月2日《高原上的家屋》搭配埃雷米亞Eremia香水，以明亮的柑橘與花香，傳遞源源不絕的生命力；7月3日《茜色如燒》搭配悟香水，清新柑橘調為故事，增添勇氣與溫暖。

Aesop也從即日起至8月31日，在全台三間好鄰居進行Aesop香水計畫，陳列適合的Aesop香水，並提供試香：台中的甶朤生活，陳列悟香水・熾香水・米拉塞蒂香水，可以使用在耳後，作為理髮造型後的完美句點。

屏東的灣臥，則有喀斯特香水・埃雷米亞香水・米拉塞蒂香水，依據不同房型提供不同香水，帶領走入夢鄉；花蓮太魯閣晶英則有埃雷米亞香水，夜床時間的49間套房，提供療癒氣息，留下深刻的嗅覺印象．

映照窗外的自然秘境，夜床時間49間套房將提供帶有大地氣息與植物力量的療癒氣息，為您的旅行留下深刻的香味印記。