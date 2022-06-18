寒舍艾麗酒吧2小時無限喝！康復者限定雙人行每人666元
為慶祝新冠確診者健康回歸，寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧特別祭出「無敵星星的醉後人生」調酒暢飲活動，凡於6月17日至7月31日期間至酒吧出示數位新冠病毒健康證明或健保快易通APP健康存摺，且當日已為確診第15天後，打卡並標示「#無敵星星醉後強者」，即可以「兩人同行每人只要666元整」的吉利價格（原價雙人1,759元）盡情享受氣泡酒、氣泡調酒、特色啤酒等2小時無限暢飲。
此外，活動加碼再推出「佐酒小食買一送一」獨家優惠，讓無敵星星們愜意地坐在大片落地窗邊的舒適座椅上，一邊遠眺信義區101美景，一邊放鬆身心，感受睽違已久的美食美酒歡樂時光，迎向元氣新生活。
「無敵星星的醉後人生」暢飲活動酒款，包含擁有豐富細緻氣泡的「義大利比索酒莊普羅賽克不甜氣泡酒」及「法國安柏夫人酒莊冰點經典勃根地微甜氣泡酒」，清爽果香挾帶一絲淡雅白花香氣。以氣泡酒為基底的三款獨特氣泡調酒，包含散發甜美柳橙氣息的「含羞草」，揉合玫瑰與紅石榴糖漿、尾韻透出檸檬酸韻的「玫瑰花園」，以及紅寶石般閃耀動人的「皇家基爾」一展黑醋栗馥郁果香的迷人風采。喜歡啤酒的康復者，更不能錯過融合台灣在地食材、榮獲國際啤酒大賽殊榮的「小滿冬瓜茶啤酒」與「立冬鐵觀音茶啤酒」兩款節氣特色啤酒，以及台灣啤酒、日本朝日黑啤酒等。
「佐酒小食買一送一」品項，特別推薦酒吧前三名超人氣料理，首先為令人吮指難忘的「水牛城辣雞翅」一嚐勁辣過癮的絕佳滋味，炸至金黃香酥的「酥炸花枝圈」薄脆麵衣下的花枝彈牙爽口，以及酥脆餅皮口感與肉醬辣勁完美交織的「玉米酥脆餅辣味牛肉醬」。另有外酥內綿密的「松露黃金薯條」、鹹香誘人的「鮮蝦炒蘑菇佐巴薩米可醬」等小食餐點，活動價位低之品項享免費贈送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言