寒舍艾麗酒吧2小時無限喝！康復者限定雙人行每人666元

為慶祝新冠確診者健康回歸，寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧特別祭出「無敵星星的醉後人生」調酒暢飲活動，凡於6月17日至7月31日期間至酒吧出示數位新冠病毒健康證明或健保快易通APP健康存摺，且當日已為確診第15天後，打卡並標示「#無敵星星醉後強者」，即可以「兩人同行每人只要666元整」的吉利價格（原價雙人1,759元）盡情享受氣泡酒、氣泡調酒、特色啤酒等2小時無限暢飲。

此外，活動加碼再推出「佐酒小食買一送一」獨家優惠，讓無敵星星們愜意地坐在大片落地窗邊的舒適座椅上，一邊遠眺信義區101美景，一邊放鬆身心，感受睽違已久的美食美酒歡樂時光，迎向元氣新生活。

「無敵星星的醉後人生」暢飲活動酒款，包含擁有豐富細緻氣泡的「義大利比索酒莊普羅賽克不甜氣泡酒」及「法國安柏夫人酒莊冰點經典勃根地微甜氣泡酒」，清爽果香挾帶一絲淡雅白花香氣。以氣泡酒為基底的三款獨特氣泡調酒，包含散發甜美柳橙氣息的「含羞草」，揉合玫瑰與紅石榴糖漿、尾韻透出檸檬酸韻的「玫瑰花園」，以及紅寶石般閃耀動人的「皇家基爾」一展黑醋栗馥郁果香的迷人風采。喜歡啤酒的康復者，更不能錯過融合台灣在地食材、榮獲國際啤酒大賽殊榮的「小滿冬瓜茶啤酒」與「立冬鐵觀音茶啤酒」兩款節氣特色啤酒，以及台灣啤酒、日本朝日黑啤酒等。