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寒舍艾麗酒吧2小時無限喝！康復者限定雙人行每人666元

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
喜歡啤酒的康復者，不能錯過融合台灣在地食材、榮獲國際啤酒大賽殊榮的「小滿冬瓜茶啤酒」與「立冬鐵觀音茶啤酒」兩款節氣特色啤酒。圖／寒舍艾麗提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
喜歡啤酒的康復者，不能錯過融合台灣在地食材、榮獲國際啤酒大賽殊榮的「小滿冬瓜茶啤酒」與「立冬鐵觀音茶啤酒」兩款節氣特色啤酒。圖／寒舍艾麗提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為慶祝新冠確診者健康回歸，寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧特別祭出「無敵星星的醉後人生」調酒暢飲活動，凡於6月17日至7月31日期間至酒吧出示數位新冠病毒健康證明或健保快易通APP健康存摺，且當日已為確診第15天後，打卡並標示「#無敵星星醉後強者」，即可以「兩人同行每人只要666元整」的吉利價格（原價雙人1,759元）盡情享受氣泡酒、氣泡調酒、特色啤酒等2小時無限暢飲。

此外，活動加碼再推出「佐酒小食買一送一」獨家優惠，讓無敵星星們愜意地坐在大片落地窗邊的舒適座椅上，一邊遠眺信義區101美景，一邊放鬆身心，感受睽違已久的美食美酒歡樂時光，迎向元氣新生活。

「無敵星星的醉後人生」暢飲活動酒款，包含擁有豐富細緻氣泡的「義大利比索酒莊普羅賽克不甜氣泡酒」及「法國安柏夫人酒莊冰點經典勃根地微甜氣泡酒」，清爽果香挾帶一絲淡雅白花香氣。以氣泡酒為基底的三款獨特氣泡調酒，包含散發甜美柳橙氣息的「含羞草」，揉合玫瑰與紅石榴糖漿、尾韻透出檸檬酸韻的「玫瑰花園」，以及紅寶石般閃耀動人的「皇家基爾」一展黑醋栗馥郁果香的迷人風采。喜歡啤酒的康復者，更不能錯過融合台灣在地食材、榮獲國際啤酒大賽殊榮的「小滿冬瓜茶啤酒」與「立冬鐵觀音茶啤酒」兩款節氣特色啤酒，以及台灣啤酒、日本朝日黑啤酒等。

「佐酒小食買一送一」品項，特別推薦酒吧前三名超人氣料理，首先為令人吮指難忘的「水牛城辣雞翅」一嚐勁辣過癮的絕佳滋味，炸至金黃香酥的「酥炸花枝圈」薄脆麵衣下的花枝彈牙爽口，以及酥脆餅皮口感與肉醬辣勁完美交織的「玉米酥脆餅辣味牛肉醬」。另有外酥內綿密的「松露黃金薯條」、鹹香誘人的「鮮蝦炒蘑菇佐巴薩米可醬」等小食餐點，活動價位低之品項享免費贈送。

寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧「無敵星星的醉後人生」活動，提供2小時無限暢飲。圖／寒舍艾麗提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧「無敵星星的醉後人生」活動，提供2小時無限暢飲。圖／寒舍艾麗提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
各式氣泡酒也在無限暢飲之列。圖／寒舍艾麗提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
各式氣泡酒也在無限暢飲之列。圖／寒舍艾麗提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「佐酒小食買一送一」品項，特別推薦酒吧前三名超人氣料理——水牛城辣雞翅（前）、酥炸花枝圈（右）、玉米酥脆餅辣味牛肉醬。圖／寒舍艾麗提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「佐酒小食買一送一」品項，特別推薦酒吧前三名超人氣料理——水牛城辣雞翅（前）、酥炸花枝圈（右）、玉米酥脆餅辣味牛肉醬。圖／寒舍艾麗提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧可遠眺信義區101美景。圖／寒舍艾麗提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
寒舍艾麗酒店The Terrace大廳酒吧可遠眺信義區101美景。圖／寒舍艾麗提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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