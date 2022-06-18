PANERAI NFT計劃再公開！解鎖幕後潮流藝術家Skygolpe
NFT（非同質化代幣）的風潮自去年捲起後一度蔚為風潮，不少精品品牌也順勢推出相關活動。鐘表品牌沛納海（PANERAI）繼先前推出限量50只的Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表與搭配的獨家限量版NFT後，近日再「解鎖」了幕後合作的數位藝術家Skygolpe，也為該系列合作帶來最新話題。
這只Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表是由沛納海（PANERAI）與法國web3領域的Arianee合作，表款設計除傳承1930年代的風格，再加入了先前修復Eilean號時發現的青銅裝飾；而只要購買這只全世界限量50只的Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表，便能獲得一趟登上帆船遊覽阿馬爾菲海岸（Amalfi Coast）的旅行，以及一枚存放於專屬數位加密錢包的Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表相關NFT。
近日沛納海並公布了NFT合作的義大利數位藝術家Skygolpe，其創作類別涵蓋了攝影裝置、繪畫和數位藝術，也是NFT早期的創作者之一。他表示：「NFT並沒有一種特定的風格或技術。每種類型的創作都可以通過NFT來傳達。」 同時他再透露新的NFT藝術品將隨著每個沛納海體驗的不同場合和旅程，呈現給其腕表與NFT的擁有者，「我的作品的意義永遠由觀眾來定義。」
那麼該如何得到這款NFT？首先：你必須購入限量的Radiomir Eilean號帆船體驗版腕表，它使用了45毫米、具仿舊效果的精鋼表殼，P.6000手上鍊機芯則具備時間顯示功能，而藍色的豎紋緞面表盤，更讓人聯想到航海與帆船的甲板。表款訂價122萬7,000元，已可在全台PANERAI專賣店洽詢。
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