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大地色怎麼搭？ZICO、楊勇緯 咖啡色系上身變暖男

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
人氣柔道男神楊勇緯近日應嘉裕西服邀請，換上了SS22系列新品並拍攝宣傳視覺。圖 / 嘉裕西服提供（合成圖）
人氣柔道男神楊勇緯近日應嘉裕西服邀請，換上了SS22系列新品並拍攝宣傳視覺。圖 / 嘉裕西服提供（合成圖）

男生穿著總不比女生來得靈巧，尤其如咖啡、沙黃、褐色等「大地色系」穿搭尤其難以駕馭，但近日便有柔道男神楊勇緯、韓星ZICO不約而同選用了大地色系單品，透過色彩的和諧對比，巧妙化身大地色系型男。

今年四月底甫退伍、有「音樂版權費富翁」之稱的韓國饒舌才子ZICO、同時也身為FENDI品牌大使。日前他準備出發前往米蘭欣賞FENDI 2023春夏男裝秀時，便以整套的FENDI單品時髦現身。ZICO全身最搶眼的莫過於具有經典FF織花標示的棕色上衣，同時並手提一款ISeeU Forty8荔枝皮面包款、加上腳上的Match復古休閒鞋，透過同為大地色系的呼應，帶出深淺與明亮對比。

人氣柔道男神楊勇緯除了在2020東京奧運獲得男子60公斤級銀牌、年初更在安塔利亞大滿貫賽贏得金牌。近日他應本地男裝品牌、嘉裕西服邀請，換上了SS22系列新品並拍攝宣傳視覺，其中褐色棉麻的獵裝外套為他帶來穩重氣息，尤其棉麻也為悶熱夏季帶來相對舒適的感受。為了與褐色獵裝相稱，楊勇緯再搭配上白色粗織背心與海軍藍負重西褲，透過材質、風格的混搭，帶來清爽感受，也讓大地色系不「土氣」，穩重也時髦。

FENDI Peekaboo ISeeU Forty8包，18萬2,000元。圖 / FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU Forty8包，18萬2,000元。圖 / FENDI提供
ZICO日前出發米蘭欣賞FENDI 2023春夏男裝秀時，以整套的FENDI單品大秀機場時尚。圖 / FENDI提供（合成圖）
ZICO日前出發米蘭欣賞FENDI 2023春夏男裝秀時，以整套的FENDI單品大秀機場時尚。圖 / FENDI提供（合成圖）
今年四月底甫退伍、有「音樂版權費富翁」之稱的韓國饒舌才子ZICO、同時也身為FENDI的品牌大使。圖 / FENDI提供
今年四月底甫退伍、有「音樂版權費富翁」之稱的韓國饒舌才子ZICO、同時也身為FENDI的品牌大使。圖 / FENDI提供
FENDI Match復古休閒鞋，30,500元。圖 / FENDI提供
FENDI Match復古休閒鞋，30,500元。圖 / FENDI提供
人氣柔道男神楊勇緯近日應嘉裕西服邀請，換上了SS22系列新品並拍攝宣傳視覺。圖 / 嘉裕西服提供
人氣柔道男神楊勇緯近日應嘉裕西服邀請，換上了SS22系列新品並拍攝宣傳視覺。圖 / 嘉裕西服提供

FENDI 品牌 楊勇緯

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