大地色怎麼搭？ZICO、楊勇緯 咖啡色系上身變暖男

男生穿著總不比女生來得靈巧，尤其如咖啡、沙黃、褐色等「大地色系」穿搭尤其難以駕馭，但近日便有柔道男神楊勇緯、韓星ZICO不約而同選用了大地色系單品，透過色彩的和諧對比，巧妙化身大地色系型男。

今年四月底甫退伍、有「音樂版權費富翁」之稱的韓國饒舌才子ZICO、同時也身為FENDI的品牌大使。日前他準備出發前往米蘭欣賞FENDI 2023春夏男裝秀時，便以整套的FENDI單品時髦現身。ZICO全身最搶眼的莫過於具有經典FF織花標示的棕色上衣，同時並手提一款ISeeU Forty8荔枝皮面包款、加上腳上的Match復古休閒鞋，透過同為大地色系的呼應，帶出深淺與明亮對比。