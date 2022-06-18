探討單身女子自我旅程 《愛在年老色衰前2.0》台中登場

劇場界「百變女王」王安琪自編、自導、自演《愛在年老色衰前2.0》，描述一位年近40歲的單身女演員，如何在尋找愛情過程中釐清內心，忠實面對自己的人生選擇，帶領觀眾走上從剖析、質疑、到面對自我的旅程。7月8至10日將於台中國家歌劇院演出。

「我在30歲時選擇結束了一段長期關係，走向婚姻的反路，希望多看看這個世界。」王安琪表示，對於「奔四」、「生育力下降」、「輕熟女」這些名詞，雖然內心很排斥，但又希望自己能夠正視，她以親身經驗出發，藉「透過交友軟體尋覓真愛」破題，引領觀眾入戲。

王安琪說，去年在南村劇場首演後收到很多「我也一個人做過什麼事情」的熱烈迴響，有趣的是，當大眾普遍認為「孤獨」是負面感受時，這群觀眾回應這份共鳴的情緒卻是愉悅的，彷彿找到同路人、進而接受自己的狀態。

全劇由王安琪擔綱編劇、導演暨主演外，聯手大慕可可內容總監簡莉穎擔任劇本監修、四把椅子劇團藝術總監許哲彬擔任共同導演，許分享，劇中超過1小時的密集對白，討論愛情與人生觀，把單身女性深埋心中的自我懷疑赤裸裸地攤在舞台上，盼讓類似處境的觀眾了解自己並不孤單。

王安琪笑說，現代社會愈來愈多30歲以上的單身未婚女性，很期待能夠與她們在劇場共享這份感受，但也很歡迎已婚或穩定交往中的觀眾，走進劇場看看單身女子到底在面臨什麼課題。