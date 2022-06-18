帝圖拍賣4大專場6月26日登場 朱德群領銜現當代藝術

帝圖藝術春季拍賣會將於6月26日於台北國泰金融會議廳舉辦，本季四大專場共推出730件拍品，由11點率先登場的「珍稀名酒及烈酒」專場揭開序幕、午後則由「古董珍玩」、「現代與當代藝術」、「近現代及古代書畫」依序舉槌，拍品將自6月25日10點起於現場預先展出。

此次春拍焦點「古董珍玩」專場特地呈獻「磅礡―寒舍主人珍藏園林石雕精品」專題。寒舍主人曾經手包括圓明園十二獸首、趙孟頫四體千字文、清乾隆 石渠寶笈等國寶重器，此次徵得寒舍主人秘藏精品包括明清宮廷風格「明 青白石捲草開光龍紋鋪首鼓墩」、「清 早期青石皮球花紋長方盆」，以及溶洞瑰寶「明 天然石笋大缸」上拍，精彩可期。

「現代與當代藝術」專場領拍焦點為朱德群1989年作品《紅色意境》，附朱德群基金會原作保證書，亦是本季封面之作。專場內推出「臺灣戰後藝術：在激進與傳統中開創新局」專題，囊括劉國松、常玉等藝術家重要作品。而「藍蔭鼎：竹報平安」專題，則聚焦台灣水彩第一人藍蔭鼎以《竹報平安》為首的15件佳作。