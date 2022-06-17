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香奈兒2021/2022工坊系列 8間工坊成就實穿都會洗鍊感

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒在工坊系列中，注入都會的洗鍊感，帽子出自Maison Michel 帽飾工坊，傳承自14世紀的製帽工藝。圖／香奈兒提供
香奈兒在工坊系列中，注入都會的洗鍊感，帽子出自Maison Michel 帽飾工坊，傳承自14世紀的製帽工藝。圖／香奈兒提供

在大量複製的年代，累積經驗且手藝精湛的各種工藝，更值得被重視與保存。法國精品香奈兒（CHANEL）的Métiers d’art 工坊系列，就是為保留下各種傳統工藝的工坊而應運而生之作。即將上市的2021/22 Métiers d’art 工坊系列，發表時回到香奈兒在巴黎的Le19M工坊總部，讓大家再度一探8間工坊的完美精湛工藝，更以時尚都會、洗鍊摩登的造型風格，賦予工坊系列更高實穿價值。

香奈兒為旗下工坊們打造的Le19M工坊總部，包括與品牌緊密合作的8間工坊，由建築師Rudy Ricciotti設計打造而成，呼應建築整體俐落、當代的線條，藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）透過此次工坊系列，完整呈現每間工坊的特色，但是以嶄新的觀點詮釋，滿足女性在各種場合的穿著需求，遠觀俐落有型，近看卻能探索到不同工坊發揮到極致的獨特技藝，讓人細細品味。

從穿著中追尋大膽自信 各工坊增添立體細節

香奈兒2021/22 Métiers d’art 工坊系列讓當代都會女性，從穿著中追尋大膽與自信，卻又不失精緻與高雅以及工坊的巧手工藝，更考慮穿著的舒適度。從經典的斜紋軟呢外套上，Lesage 刺繡工坊拼接不同材質創造出錯視效果，又或是看似塗鴉式的印花，細看為手工縫製的銀絲線、彩色珠飾等。Montex 刺繡工坊為服飾增添立體度，使用珠串、亮片縫製在服裝上，營造出呼應Le19M建築建構的格紋樣式，一件呈現結構華麗的上衣，就需耗時工匠390小時才能製作而成。

隨性、自然與飄逸，由Lemarié 山茶花羽飾工坊在裙裝上，以製作山茶花的工藝運用在羽毛鑲嵌上，一根根羽毛由工匠們手工縫製，並得考慮穿著行走間的流動與飄逸感，而Lognon褶飾工坊則是法國少數僅存的褶飾工坊，不同布料都能製作出完美的打褶效果，在工坊系列中也能看到褶式短裙與禮服，讓女人更為柔美。

而斜紋軟呢外套上的鈕扣，在Desrues珠寶配飾工坊手中幻化出各種千秋，如陶瓷材質上有著金屬塗層，營造出拜占庭風格的鈕扣。

華麗與洗鍊兼具 配飾成為視覺焦點

在包款配飾部分，此次工坊系列更為精彩，近期熱賣的CHANEL 22包款，有著金屬光澤與亮色皮革的新色，充滿摩登感，圓弧造型的菱格紋肩背包換上天鵝絨材質；正當流行的迷你小包，更有多種用途，如穿鍊領圍小包，更能成為頸部的耀眼配件。

香奈兒經典的拜占庭風格，透過Goossens 金銀工坊呈現在服飾珠寶配件上，經典符碼獅子成為金色造型流蘇項鍊，霸氣中不失女人味；或是十字架造形的項鍊、手環上鑲嵌珍珠，成為服裝上搭配的焦點。

由Massaro鞋履工坊手工製作的各種鞋款，如經典雙色鞋推出瑪莉珍鞋款式，在鞋後跟鑲嵌珍珠，或是鞋面上有水晶鑲飾刺繡，簡約舒適好穿中更有奢華細節。源自14世紀製帽工藝的Maison Michel 帽飾工坊打造出的紳士帽，呼應了本系列的都會洗鍊感。

Montex刺繡工坊以亮片、珠串，巧妙在布料上呈現出Le19M的建築輪廓。圖／香奈兒提供
Montex刺繡工坊以亮片、珠串，巧妙在布料上呈現出Le19M的建築輪廓。圖／香奈兒提供
香奈兒金屬獅子造型流蘇項鍊 ／137,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒金屬獅子造型流蘇項鍊 ／137,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒黑色皮革菱格紋皮穿鍊領圍小包／99,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒黑色皮革菱格紋皮穿鍊領圍小包／99,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒海軍藍金屬光澤皮革CHANEL 22包小型款 ／170,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒海軍藍金屬光澤皮革CHANEL 22包小型款 ／170,100元。圖／香奈兒提供
Lesage刺繡工坊製作出錯視效果的斜紋軟呢，讓衣服有著不同的風格。圖／香奈兒提供
Lesage刺繡工坊製作出錯視效果的斜紋軟呢，讓衣服有著不同的風格。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢上，工坊將Le19M建築輪廓融入其中。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢上，工坊將Le19M建築輪廓融入其中。圖／香奈兒提供
香奈兒米色亮面皮革飾以幻象珍珠粗跟雙色瑪莉珍鞋／44,600元。圖／香奈兒提供
香奈兒米色亮面皮革飾以幻象珍珠粗跟雙色瑪莉珍鞋／44,600元。圖／香奈兒提供
Lemarié山茶花羽飾工坊將羽毛，嵌於裙裝上，營造出走路時的靈動感。圖／香奈兒提供
Lemarié山茶花羽飾工坊將羽毛，嵌於裙裝上，營造出走路時的靈動感。圖／香奈兒提供
香奈兒黑色Jersey布料飾以多彩寶石與幻象珍珠刺繡11.12包款／422,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒黑色Jersey布料飾以多彩寶石與幻象珍珠刺繡11.12包款／422,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22 Métiers d’art 工坊系列，集結Le19M中的8大工坊，將精湛的工藝，以都會洗鍊風格詮釋出新風貌。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22 Métiers d’art 工坊系列，集結Le19M中的8大工坊，將精湛的工藝，以都會洗鍊風格詮釋出新風貌。圖／香奈兒提供
香奈兒金屬馬爾他十字造型寬手環／87,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒金屬馬爾他十字造型寬手環／87,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒銀色金屬光澤皮革CHANEL 22包中型款 ／171,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒銀色金屬光澤皮革CHANEL 22包中型款 ／171,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22 Métiers d’art 工坊系列，選在Le19M工坊總部舉辦。圖／香奈兒提供
香奈兒2021/22 Métiers d’art 工坊系列，選在Le19M工坊總部舉辦。圖／香奈兒提供

香奈兒 建築

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