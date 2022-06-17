香奈兒2021/2022工坊系列 8間工坊成就實穿都會洗鍊感

在大量複製的年代，累積經驗且手藝精湛的各種工藝，更值得被重視與保存。法國精品香奈兒（CHANEL）的Métiers d’art 工坊系列，就是為保留下各種傳統工藝的工坊而應運而生之作。即將上市的2021/22 Métiers d’art 工坊系列，發表時回到香奈兒在巴黎的Le19M工坊總部，讓大家再度一探8間工坊的完美精湛工藝，更以時尚都會、洗鍊摩登的造型風格，賦予工坊系列更高實穿價值。

香奈兒為旗下工坊們打造的Le19M工坊總部，包括與品牌緊密合作的8間工坊，由建築師Rudy Ricciotti設計打造而成，呼應建築整體俐落、當代的線條，藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）透過此次工坊系列，完整呈現每間工坊的特色，但是以嶄新的觀點詮釋，滿足女性在各種場合的穿著需求，遠觀俐落有型，近看卻能探索到不同工坊發揮到極致的獨特技藝，讓人細細品味。

從穿著中追尋大膽自信 各工坊增添立體細節

香奈兒2021/22 Métiers d’art 工坊系列讓當代都會女性，從穿著中追尋大膽與自信，卻又不失精緻與高雅以及工坊的巧手工藝，更考慮穿著的舒適度。從經典的斜紋軟呢外套上，Lesage 刺繡工坊拼接不同材質創造出錯視效果，又或是看似塗鴉式的印花，細看為手工縫製的銀絲線、彩色珠飾等。Montex 刺繡工坊為服飾增添立體度，使用珠串、亮片縫製在服裝上，營造出呼應Le19M建築建構的格紋樣式，一件呈現結構華麗的上衣，就需耗時工匠390小時才能製作而成。

隨性、自然與飄逸，由Lemarié 山茶花羽飾工坊在裙裝上，以製作山茶花的工藝運用在羽毛鑲嵌上，一根根羽毛由工匠們手工縫製，並得考慮穿著行走間的流動與飄逸感，而Lognon褶飾工坊則是法國少數僅存的褶飾工坊，不同布料都能製作出完美的打褶效果，在工坊系列中也能看到褶式短裙與禮服，讓女人更為柔美。

而斜紋軟呢外套上的鈕扣，在Desrues珠寶配飾工坊手中幻化出各種千秋，如陶瓷材質上有著金屬塗層，營造出拜占庭風格的鈕扣。

華麗與洗鍊兼具 配飾成為視覺焦點

在包款配飾部分，此次工坊系列更為精彩，近期熱賣的CHANEL 22包款，有著金屬光澤與亮色皮革的新色，充滿摩登感，圓弧造型的菱格紋肩背包換上天鵝絨材質；正當流行的迷你小包，更有多種用途，如穿鍊領圍小包，更能成為頸部的耀眼配件。

香奈兒經典的拜占庭風格，透過Goossens 金銀工坊呈現在服飾珠寶配件上，經典符碼獅子成為金色造型流蘇項鍊，霸氣中不失女人味；或是十字架造形的項鍊、手環上鑲嵌珍珠，成為服裝上搭配的焦點。