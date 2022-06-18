鹹酥雞攤必點什麼？網友點名「這道」是不敗經典

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「鹹酥雞攤」與「鹹酥雞搭配飲品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大鹹酥雞必點品項與五大鹹酥雞人氣搭配飲料有哪些。

每逢宵夜時段，街頭巷尾的鹹酥雞攤販附近總有不少人在圍聚等待，聽著油鍋煎炸的聲響，看著金黃酥脆的炸衣，令人不禁食指大動！近期「鹹酥雞披薩」、「鹹酥雞NFT」等噱頭接連興起，可見「鹹酥雞」在台灣的超高人氣！想知道網友平時在鹹酥雞攤最常點什麼品項嗎？大家又都會搭配什麼飲料呢？鎖定本文立即揭曉！

鹹酥雞搭九層塔、蒜頭超對味 「甜不辣」高CP是不敗經典

鹹酥雞攤的十大必點品項 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

來到鹹酥雞攤，琳瑯滿目的品項該從哪下手呢？來看看民眾心目中第一名的必點夯品是什麼吧！不少網友表示「當然必點鹹酥雞啊」，並提到搭配九層塔、蒜頭或洋蔥等配料，能夠提升鹹酥雞口味與香氣的層次，根本是神來一筆！穩居第二名的是「雞排」，無論是裹著薄粉酥炸、以「胡椒及調味料」為重點的傳統雞排，又或是沾上麵粉糊油炸、以「皮酥脆且咬下會噴出肉汁」為特色的脆皮雞排，都各有擁護者。其中各家雞排的特色跟調味也常是網友討論的焦點，如「派克加梅粉好吃」、「天使惡魔都很好吃，肉厚扎實又有肉汁」、「天使有夠厚，皮也是甜甜的」，無論什麼口味的雞排，都有各自的支持者。

位居第三名的「甜不辣」也是鹹酥雞攤的不敗經典，有網友即表示「一個禮拜至少吃一次鹹酥雞，就是為了吃甜不辣和米血」、「甜不辣是每次必點」。關於「甜不辣」能獲得如此高人氣的原因，許多網友認為是因為便宜又有飽足感，也表示「甜不辣CP值超高，不吃對不起自己」。

除了與雞相關的品項，位居第四名的「OREO」順應近期「鹹酥雞披薩」風潮異軍突起，該披薩以「OREO」作為內餡而引人熱議，鹹酥雞攤的隱藏品項「炸OREO」也因此備受討論，網友表示「其實鹹酥雞OREO蠻好吃的」。

內行人激推鹹酥雞配啤酒 「珍奶配鹹酥雞」堪稱下午茶經典組合

TOP5鹹酥雞最佳速配飲料 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友討論吃鹹酥雞時搭配的飲料，可以發現位居第一名為「啤酒」。許多網友強力推薦「鹹酥雞是我最愛的下酒菜！」、「鹹酥雞、啤酒絕配」，啤酒刺激的口感、綿密的氣泡，再搭配鹹香的炸物，堪稱完美組合！

而「加料茶飲」的人氣則位居其後，許多鹹酥雞攤會一併販賣飲料，許多學生返家路上也會順手買杯解渴，同時享受豐富的咀嚼感，加料茶飲與鹹酥雞的搭配，堪稱經典下午茶組合，就有網友提到「放學後吃鹹酥雞都會猶豫要配珍奶還是珍紅」、「喜歡冬瓜茶加珍珠配鹹酥雞」，也有人表示自己是「珍奶加鹹酥雞」的忠實粉絲，「吃鹹酥雞不配珍奶，豈有此理」、「昨天才吃雞翅、甜不辣、地瓜薯條配黑糖珍奶，就是爽啊！」。

作為台灣人家喻戶曉的人氣美食，又有誰能夠抵擋得住「鹹酥雞」的誘人美味呢？而你最喜歡的鹹酥雞品項跟飲料組合是什麼呢？下次不妨參考上面推薦的必點品項與熱門飲料，好好解饞一番吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》