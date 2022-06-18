快訊

圖解新聞／確診趨緩 致死率升高 老幼族群要特別小心

夏天來點清爽的！網推熱門越式料理帶你了解！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
夏天來點清爽的！網推熱門越式料理帶你了解！ 圖片來源:Unsplash
夏天來點清爽的！網推熱門越式料理帶你了解！ 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「越式料理」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大類越式料理有哪些。

炎炎夏日，你是不是常感到食慾不振，總是沒什麼胃口？那麼酸酸辣辣、口感清爽的越南料理，絕對能打開你的食慾！不過越式料理種類眾多，倘若你不知道該如何做選擇，不妨參考以下的網友熱議品項，並加入你的食物口袋名單吧！

「越式春捲」夏日清爽開胃 「越式法國麵包」皮脆內軟

6大熱門越式料理網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
6大熱門越式料理網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上熱門的越南料理排行，「越式春捲」成功登上第一名寶座。日前就有網友發文分享悶熱的天氣讓他想起「好吃的越式春捲」，Q彈餅皮，結合魚露、檸檬草提味，清爽不油膩的口感，讓炎熱的夏天沒那麼難熬，引來許多網友回應「那個皮的質感還蠻特別的」、「清爽好入口」等。

而「越式法國麵包」則位居第二名，就有民眾於社群提到「（台灣的）越南法國麵包店也太多了吧」，表示家外巷口的店家，每到正餐時段總是大排長龍，許多網友紛紛表示認同，說到「我家巷口那間生意也很好」、「台灣那麼熱，越南的調味很適合我們」、「菜多麵包酥，好吃啊」等。

至於第三名則是「牛肉河粉」，有著越南國民美食的稱號，也是深受台灣民眾喜愛的料理，常有網友提問「推薦好吃的越南河粉」，討論區底下也會湧入許多留言，熱情分享心中的好評餐廳名單，可見牛肉河粉受台灣人喜愛的程度。而「海鮮河粉」亦擁有一票鐵粉，湯頭搭配豆芽菜、檸檬、香菜、九層塔等新鮮蔬果，相當對味。「越式蝦餅」則是以金黃酥脆的外皮，油炸後的香氣，配上清爽的越式醬汁，成為眾多網友的心中之選。另外，「鴨仔蛋」則是越南的特色街頭小吃，也備受網友討論。

越南餐廳在台灣街頭林立，無論是融合台灣在地口味，又或是保持道地滋味，越式料理酸甜的獨門風味，早已深深抓住台灣人的胃。哪一道越南料理引起你興趣了呢？不如就在今晚來點越南菜吧！

觀看原文→https://bit.ly/3Oj0BcH

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

越南 麵包

延伸閱讀

台中大里超人氣餐廳！「越好吃越南料理」澎派推推鍋必吃　高CP值越式美食

夏天吃最對味！桃園寶山黃昏市場「越南美食館」平價　烤肉米線激推

台中東區新開幕越南料理！最夯「越式法國麵包」好驚艷，推推鍋也推薦

生菜春捲、香茅雞肉米線！「明昌越式餐館」道地越式料理　新竹上班族＆學生愛店

相關新聞

北中南Outlet逛起來！網推去「這間」還能品嚐道地美味

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「Outlet」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台五大Outlet網路聲量，以及Outlet三大類熱門商品。

夏天來點清爽的！網推熱門越式料理帶你了解！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「越式料理」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大類越式料理有哪些。

帝圖拍賣4大專場6月26日登場 朱德群領銜現當代藝術

帝圖藝術春季拍賣會將於6月26日於台北國泰金融會議廳舉辦，本季四大專場共推出730件拍品，由11點率先登場的「珍稀名酒及...

「明星養老院」演出倒數 與觀眾相約享受最好演出

由金星文創、聯合數位文創共同推出的舞台劇「明星養老院」，6/24起在台北國父紀念館一連演出四場，目前進入倒數階段，郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠、Alizabeth娘娘齊聚一堂密集彩排，歷經高雄、台中的巡迴演出，大家感情像一家人，彩排時眾人隨著配樂哼唱，歡樂的氣氛真像一起開演唱會。

韓國近滿分好評！臺韓合創音樂劇《小王子》

長期經營臺韓音樂劇交流的C MUSICAL，與聯合數位文創攜手合作，今年取得韓國HJ Culture獨家授權，引進改編自經典文學的音樂劇《小王子》。C MUSICAL音樂劇《小王子》由張芯慈擔任臺版執行導演，由臺灣音樂劇一線演員陳品伶、張擎佳、黃浩詠、廖允杰、李梓揚、徐浩忠，輪番飾演角色，將《小王子》的故事以中文音樂劇的方式呈現，將於10月8日至23日在臺北水源劇場帶來16場精彩演出。

健身吃什麼／電鍋、氣炸鍋、平底鍋 3道料理簡速上桌

編按：許多朋友都有定期健身，除了保持良好的運動習慣以外，如何吃得飽又吃得好，也是健身中相當重要的一環，為多位藝人量身打造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。