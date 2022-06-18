夏天來點清爽的！網推熱門越式料理帶你了解！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「越式料理」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大類越式料理有哪些。

炎炎夏日，你是不是常感到食慾不振，總是沒什麼胃口？那麼酸酸辣辣、口感清爽的越南料理，絕對能打開你的食慾！不過越式料理種類眾多，倘若你不知道該如何做選擇，不妨參考以下的網友熱議品項，並加入你的食物口袋名單吧！

「越式春捲」夏日清爽開胃 「越式法國麵包」皮脆內軟

6大熱門越式料理網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上熱門的越南料理排行，「越式春捲」成功登上第一名寶座。日前就有網友發文分享悶熱的天氣讓他想起「好吃的越式春捲」，Q彈餅皮，結合魚露、檸檬草提味，清爽不油膩的口感，讓炎熱的夏天沒那麼難熬，引來許多網友回應「那個皮的質感還蠻特別的」、「清爽好入口」等。

而「越式法國麵包」則位居第二名，就有民眾於社群提到「（台灣的）越南法國麵包店也太多了吧」，表示家外巷口的店家，每到正餐時段總是大排長龍，許多網友紛紛表示認同，說到「我家巷口那間生意也很好」、「台灣那麼熱，越南的調味很適合我們」、「菜多麵包酥，好吃啊」等。

至於第三名則是「牛肉河粉」，有著越南國民美食的稱號，也是深受台灣民眾喜愛的料理，常有網友提問「推薦好吃的越南河粉」，討論區底下也會湧入許多留言，熱情分享心中的好評餐廳名單，可見牛肉河粉受台灣人喜愛的程度。而「海鮮河粉」亦擁有一票鐵粉，湯頭搭配豆芽菜、檸檬、香菜、九層塔等新鮮蔬果，相當對味。「越式蝦餅」則是以金黃酥脆的外皮，油炸後的香氣，配上清爽的越式醬汁，成為眾多網友的心中之選。另外，「鴨仔蛋」則是越南的特色街頭小吃，也備受網友討論。

越南餐廳在台灣街頭林立，無論是融合台灣在地口味，又或是保持道地滋味，越式料理酸甜的獨門風味，早已深深抓住台灣人的胃。哪一道越南料理引起你興趣了呢？不如就在今晚來點越南菜吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》