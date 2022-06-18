北中南Outlet逛起來！網推去「這間」還能品嚐道地美味

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「Outlet」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台五大Outlet網路聲量，以及Outlet三大類熱門商品。

許多人喜歡在假日出門逛街購物，除了百貨公司，有些民眾也會選擇到Outlet。Outlet除了佔地面積廣大，擁有許多品牌供消費者選擇以外，也時常有換季出清特價，因此許多人都會特地到此撿便宜。

「台南三井」新開幕引人潮 「華泰名品城」拍照好打卡

全台5大Outlet 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的Outlet，可發現來自日本的「三井Outlet」不論是在台南、林口或台中的分店都備受熱議，今年開幕的「台南三井Outlet」更是初登場就引起話題，除了地點鄰近台南高鐵，讓許多遊客表示「去台南玩第一站就是三井！一下高鐵就是」，裡頭也引進許多南部知名餐廳，如來自嘉義的林聰明沙鍋魚頭等，令許多網友大讚「不用跑很多地方就可以吃到當地美食！超讚」；除此之外，「林口三井Outlet」不僅是北部最大的Outlet，也因為交通方便，是許多北部網友假日逛街的首選之一，而「台中三井Outlet」則因鄰近台中港，因此許多人都分享「先去玩台中港再去逛Outlet，超順，一天行程差不多！」，並表示還可於Outlet內欣賞海港美景。

除此之外，「華泰名品城」則因特殊的美式風格造景，時常吸引民眾拍照打卡，許多網友也分享「華泰名品買精品最划算吧，過季可以碰碰運氣有沒有喜歡的」，表示該Outlet時常釋出過季精品，且折扣幅度大，推薦給有需要的民眾；而位於高雄的「SKM Park」則被譽為南部最大Outlet，除了佔地面積廣，各式主題佈景也引來許多民眾特意到訪，像是有網友就分享「真的有夠漂亮，很歐美風，現在不能出國，去拍拍照過癮也好」。

「服飾」類過季折扣多 「3C家電」撿便宜要注意！

Outlet 3大類熱門商品 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著觀察網友熱議的Outlet熱門商品，首先在「鞋包服飾」類中，可發現民眾多關注服飾商品，如「外套」、「洋裝」、「襯衫」、「T恤」等，有網友就分享「之前在當季看一件外套太貴捨不得買，結果那天在Outlet五折買到，超划算」，讓許多心有戚戚焉的民眾紛紛回應「衣服真的可以到Outlet挖寶看看～折扣超多」、「前陣子在Outlet買一件洋裝，原價打三折，真的超賺、質感又好」。

而「家居用品」類，則可發現民眾討論「衣櫃」、「床墊」、「沙發」等傢俱居多，有網友就分享「傢俱Outlet很常有福利品，小資家庭可以考慮」，並提醒民眾可先上網查詢近期哪些Outlet有舉辦出清活動；另外「3C用品」類，因時常有大廠聯合舉辦Outlet出清過季福利品，常能吸引民眾前往搶便宜，像是有網友就分享「在出清outlet買了一台手機福利機，比原價便宜快一半」，但也有民眾提醒「家電類產品，購買福利品一定要小心檢查，不然事後故障問題多」。

你也喜歡逛Outlet嗎？下次假日不妨和家人或三五好友一起到Outlet逛逛，看看有沒有自己心儀的商品，趁機撿便宜！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》