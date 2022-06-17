Cartier新頂級珠寶Beautés du Monde 珍奇寶盒秀私藏

頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）日前於西班牙馬德里發表了全新Beautés du Monde頂級珠寶系列，以歐洲的「珍奇百寶箱」（Cabinet of curiosities）為概念，象徵環遊世界的旅人，將旅程中目睹的壯闊與神奇、閃耀呈現。從睡蓮、礁石、彩虹蛇、閃蛺蝶...，透過卡地亞的視角，以「目之所及、萬物皆美」的概念，將萬事萬物淬煉成美、化為一方豐盛風景，最終收納在卡地亞的珠寶盒內。

Nouchali項鍊以非寫實風格呈現了一朵雕刻般的睡蓮，睡蓮的輕巧歸功於鉸接式設計，以及名為En Tremblant的鑲嵌工藝，讓花瓣隨配戴者的肢體律動、自由活動，同時紫色圓珠的半透明、鑽石的閃耀、紅寶石的透亮，更讓這朵「蓮花」盛放出多變對比；Récif項鍊靈感來自於礁石，並使用介於動物與植物之間的橘色珊瑚，成為祖母綠的最佳「橘」葉，而扭索狀鑲嵌的珊瑚珠，也與祖母綠圓珠形成錯落對比，更讓相對平面的項鍊高度立體化、散發著活躍的生命力。

Apatura項鍊則從閃蛺蝶翅膀上微小突起與溝紋反射的「炫彩（iridescent）」得到靈感，卡地亞並以「寶石先決」為思維，透過三顆總重22.08克拉的澳洲蛋白石與遊彩現象、生動擬現，然而Apatura項鍊並非重現蝴蝶的具象，但是以扇形墜飾垂直懸掛於項鍊下方，帶出宛如蝶翼輕展的魔幻斑斕；Rituel項鍊則向中南美洲的傳統織品紋樣致意，柔和的藍綠色凸圓形切割玉髓，以規律的排列營造出柔美氣氛，同時項鍊的金屬結構更經工程等級電腦精算，令每條軸線都完美對齊，同時無論平放、穿戴上身時都能維持平順，也成為工藝上的極大挑戰。

同時卡地亞再推出由七枚戒指組成的膠囊系列，分別以古生物畫冊中的甲殼、《荷馬史詩》中的海蛇、菊石化石、海怪、行星、礦物晶體與中式積木的「象牙套球」為靈感，回應了珍奇百寶箱（Cabinet of curiosities）的概念，將世間的曼妙、星辰、神話、怪奇生物...舉凡所能散發趣味之事，皆在卡地亞巧手下，精湛捕捉。

其中Karet戒指特別選用兩顆Macle Rough三角形鑽石，並以無「亭部」的設計，展現出迷幻的幾何對稱；Tilasm戒指則一如其名，帶有幸運符的概念，除了設計從星辰得到啟發，所使用的粉橙色藍寶石，更在東亞文化中帶有護身符的寓意；Yasifan戒指則從18至20世紀東方的「象牙套球」獲得靈感，其側邊帶有圓形鏤空結構，主石並選用28.43克拉、凸圓形的綠色碧璽，搭配上側邊鑲嵌的紅寶石，頗有鮮明的東方風味。